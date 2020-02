Le joueur par excellence du match des étoiles recevra le trophée Kobe-Bryant

Kobe Bryant était devenu à 19 ans le plus jeune joueur à participer au match des étoiles. Il a été sacré au total quatre fois joueur par excellence de la rencontre (2002, 2007, 2009 ex aequo avec Shaquille O'Neal, 2011), au sommet de l'histoire de la NBA avec Bob Pettit.

« Personne n'incarne le fait d'être un joueur étoile plus que Kobe Bryant », a déclaré Adam Silver lors du dévoilement en conférence de presse du trophée. « Il s'est toujours délecté de l'occasion de se mesurer aux meilleurs des meilleurs et de briller au plus haut niveau possible pour nos millions d'amateurs partout dans le monde. »

Le gagnant de ce prix sera élu par un vote des amateurs (25 %) et des médias (75 %) à la fin du match des étoiles, dimanche, à Chicago.

Bryant, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère survenu à proximité de Los Angeles.