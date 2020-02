Baseball à Montréal : Bronfman souhaite devenir actionnaire des Rays

Dans une entrevue au Journal de Montréal, Bronfman a expliqué que les négociations sont « très avancées ».

Le Baseball majeur et le bureau du commissaire Rob Manfred doivent cependant approuver du plan. Les documents seraient formellement déposés à la fin de l’année 2020.

Stuart Sternberg resterait propriétaire majoritaire des Rays.

« Nous allons devenir des actionnaires minoritaires, mais ça ne nous dérange absolument pas. »

La semaine dernière, le commissaire Manfred a dit au Tampa Bay Times qu’il était emballé par le concept. « Je continue d'être impressionné par l'énergie qu'ils ont déployée sur ce projet, qui est très bien reçu par notre groupe. Certains en sont même excités »

En entrevue au Journal de Montréal, Bronfman a aussi précisé que la garde partagée était la seule option viable pour son groupe. Une équipe d’expansion « qui aurait coûté au bas mot 2 milliards de dollars » aurait été hors de prix.

« Ç’aurait été difficilement réaliste, même pour moi […]. Au Québec, trouver cet argent, c’est un très grand risque. Avec ce nouveau concept, nous entrons dans une famille où tout le monde s’entend bien. »

« Ce n’est pas une histoire de garde partagée qui cache un transfert permanent. Nous croyons en ce projet. »

Par ailleurs, les amateurs doivent faire leur deuil des Expos. La nouvelle équipe aura un nouveau nom, qui reflètera la situation particulière de cette franchise.

« On va peut-être faire comme Mitch Garber le fait à Seattle pour le hockey et lancer un concours populaire… C’est une nouvelle équipe qui, on l’espère, va même contribuer à rapprocher deux villes et deux marchés. »