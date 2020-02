Cédrik Blais décroche l'argent à Dordrecht

Blais, de Châteauguay, a complété la distance en 1 min 33,739 s, confirmant du même coup son meilleur résultat en carrière chez les seniors.

Le patineur âgé de 23 ans a ainsi obtenu une quatrième médaille en carrière en Coupe du monde, et une troisième dans une épreuve individuelle après sa conquête du bronze à Turin et Dresde sur 500 m la saison dernière. Il avait aussi obtenu le bronze au relais plus tôt cette saison à Salt Lake City, en Utah.

L'épreuve a été remportée par le Sud-Coréen Dagyeom Kim en 1:33,056, et le podium a été complété par le Hollandais Itzhak de Laat en 1:54,183. Le compatriote de Blais, Jordan Pierre-Gilles, de Sherbrooke, a abouti au pied du podium (2:07,998).

Par ailleurs, Steven Dubois, de Lachenaie, a terminé 5e sur 1500 m, tandis que Courtney Sarault, de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a été pénalisée en finale de l'épreuve féminine sur la même distance.

La Coupe du monde de Dordrecht se poursuivra dimanche.