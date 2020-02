Le Québécois Raphaël Lessard impressionne à ses débuts en NASCAR

Le Beauceron, qui conduit une des camionnettes de l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM), a croisé le fil d’arrivée en 20e place.

Lessard occupait le 2e rang jusqu’à sept tours de l’arrivée. Le pilote de 18 ans, parti en 8e position, a été déporté à l’extérieur après un accrochage impliquant Ty Majeski et Austin Wayne Self, mais a été en mesure d’éviter le pire.

« Ç'a très bien été aujourd'hui, à part la fin, a analysé Lessard au micro de RDS. J'ai été dans les meneurs toute la course et j'étais un des meilleurs pour aider les autres et les pousser en avant. Quand j'étais deuxième en ligne, je réussissais tout le temps à aller porter l'autre en avant, mais quand j'étais tout seul, on aurait dit que personne ne voulait m'aider. Ça fait partie du fait d'être une recrue. »

L’épreuve a été remportée par Grant Enfinger. Les autres Canadiens en lice, Jason White et Stewart Friesen, ont fini respectivement 10e et 21e.

Lessard, qui est plus jeune pilote du circuit, roule sur les ovales américains depuis l’âge de 14 ans. Le pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce a participé à plus de 75 courses depuis ses débuts professionnels.

Le Québécois sera de retour en piste vendredi prochain, à Las Vegas.