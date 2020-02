Deux buts rapides des Sharks coulent les Jets à Winnipeg

Melker Karlsson a nivelé le pointage tôt au dernier tiers et Timo Meier a réalisé le but qui s'est avéré être celui de la victoire

Leur coéquipier Brent Burns a disputé le 1100e match de sa carrière dans la Ligue nationale, un 528e de manière consécutive. Le vétéran qui aura 35 ans en mars possède la deuxième séquence active du genre chez les défenseurs, derrière Keith Yandle (854 matchs), des Panthers de la Floride.

Les Sharks ont ouvert la marque à la fin de la période initiale par l'entremise de Marcus Sorensen. Les Californiens ont dominé leurs adversaires 13-3 au chapitre des tirs au but durant les 20 premières du jeu.

Les Jets ont repris du poil de la bête au deuxième engagement. Kyle Connor s'est approché à une réussite du plateau des 30 après avoir déjoué Aaron Dell pendant une supériorité numérique. Il a inscrit 31 et 34 buts en 76 et 82 matchs, respectivement, à ses deuxième et troisième saisons dans le circuit Bettman.

Le franc-tireur a signé une pièce de jeu de toute beauté avant de toucher la cible. Il a d'abord saisi le disque devant le filet de Dell, puis a placé son bâton entre ses jambes et a finalement envoyé la rondelle derrière le gardien des Sharks. Ce dernier a bloqué 30 lancers contre 32 pour Connor Hellebuyck.

Peut-être inspiré par son coéquipier, Blake Wheeler a marqué pour offrir les commandes 2-1 aux Jets. Le capitaine s'était plus tôt fait complice de la réalisation de Connor. Mais des buts de Karlsson et de Meier ont anéanti les efforts des locaux.

Mercredi, les Jets ont offert un vote de confiance à leur entraîneur-chef Paul Maurice en lui faisant signer une prolongation de contrat de plusieurs années. Il a été engagé en janvier 2014 afin de succéder à Claude Noël.

Maurice a conduit la troupe manitobaine aux séries de la Coupe Stanley lors des deux derniers printemps. Ses protégés se retrouvent au cœur d'une chaude lutte avec cinq équipes pour l'obtention de l'une des deux places de quatrième as dans l'Ouest.

Les Jets disputeront dimanche le cinquième match d'une série de six à domicile contre les Blachawks de Chicago, qu'ils ont défaits en ouverture de semaine.