Comment les athlètes font-ils pour se surpasser en situation de deuil?

Deux événements tragiques face auxquels il est impossible de se préparer, mais pourtant, l’un et l’autre ont non seulement choisi de prendre part à leurs compétitions, mais ils ont brillé lors de celles-ci, alors qu’ils étaient encore dans le choc initial d’un deuil imprévu.

Selon la professeure titulaire à l’École des sciences de l’activité physique et consultante en performance mentale Nathalie Durand-Bush, les athlètes sont uniquement préparés à faire face à ce genre de situations.

Quand tu as un but et que tu t'es complètement investi pour aller essayer de l'atteindre, c'est possible de mettre de côté des grandes distractions comme la mort de quelqu'un pour être capable d'atteindre ce but, explique-t-elle. Ils se sont tellement entraînés pour aller à certaines compétitions que c'est possible pour eux de garder leur concentration et d'être mesure de faire la compétition.

Fabien Claude ému, avec sa médaille au cou, la première de sa carrière, deux jours après la disparition de son père Photo : Getty Images / AFP/Jure Makovec

Le deuil pourrait toutefois écraser les athlètes qui choisissent malgré les circonstances de continuer à poursuivre leur quête de l’excellence. Rendu sur la ligne de départ, au milieu du stade, face à son adversaire ou quand la musique joue sa première note, le sportif en deuil, pris par ses émotions, pourrait être incapable de se mettre en marche et d’atteindre le niveau espéré.

Les aptitudes mentales des athlètes de haut niveau sont tellement bien ancrées et développées que c'est possible pour eux de les utiliser pour rester concentrés et gérer leurs émotions. Parce que dans le sport de haut niveau, c'est de la gestion des erreurs, des obstacles , détaille Nathalie Durand-Bush.

Les meilleurs au monde, d’ailleurs, sont souvent ceux qui arrivent le mieux à comprendre et à gérer la composante émotionnelle. Reste que lorsque c'est quelque chose de très personnel, il y en a qui sont capables de le faire et d'autres que non.

Les athlètes s'entraînent pour ces grands moments où ils sont sur le pilote automatique. Ils ne sont pas dans un réflexif, mais d'exécution, poursuit-elle. Ils arrivent dans la situation et c'est comme qu'ils sont capables de fermer l’interrupteur et de juste aller performer.

Les cas de Joannie Rochette et Fabien Claude sont loin d’être uniques.

Pensons seulement au joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Agut qui a quitté subitement la Coupe Davis en novembre pour se rendre au chevet de son père et qui est revenu trois jours plus tard, endeuillé, pour disputer la finale. Face à un adversaire en transe, Félix Auger-Aliassime s’est avoué vaincu. Il était à un tout autre niveau ce jour-là, imbattable, avait confié le Québécois.

Roberto Bautista Agut laisse aller ses pleurs après sa victoire lors de la finale de la Coupe Davis. Photo : Getty Images / JAVIER SORIANO

Ou encore à l’ancien quart-arrière Brett Favre a connu la meilleure performance de son illustre carrière le lendemain de la mort de son père dans un accident de voiture. Quatre passes de touché, 399 verges de gain, dans le match du lundi soir. Une performance aussi légendaire que cathartique qui a ému le monde entier comme celle de Joannie Rochette à Vancouver.

Atteindre un sommet de performance dans une situation aussi critique semble, à première vue, improbable, mais Nathalie Durand-Bush explique qu’il y a chez l’humain cette capacité physiologique à se surpasser quand on est confronté au danger, ou que l’on ressent des émotions fortes qui s’y apparentent, comme le deuil.

La réaction combat-fuite (fight or flight response) est une réponse au stress. Dans ces cas-là, les gens adoptent l’état d’esprit de se battre. Et ça vient avec toutes sortes de réactions physiologiques qui peuvent aider la performance, explique la professeure. Comme quand on entend les histoires qu'il y a quelqu’un qui est coincé en dessous d’une voiture et qu’une personne est capable de lever l’auto pour la sortir de là.

Dans une situation aussi menaçante, l’adrénaline augmente, la concentration et la capacité de rester vraiment calme , poursuit-elle.

Tous ces facteurs, ça provoque des performances incroyables et parfois inexplicables dans des situations où on se demande comment, par après, cette personne est capable de faire ça? C'est à cause de ces réactions physiologiques, de la réponse au stress de la personne. Nathalie Durand-Bush, professeure titulaire à l’École des sciences de l’activité physique et consultante en performance mentale

Une autre piste d’explication qu’elle évoque pour ces performances réalisées en pleine tragédie est celle d’une quête existentielle, ou spirituelle.

Avoir quelqu'un qui a perdu quelqu'un de dire, je laisse tout, sur la glace, par exemple. Je le fais pour ma mère ou la personne qui est décédée. C'est l'état d'esprit de la personne. Elle peut prendre ces émotions vraiment fortes, les cibler et les mettre dans la performance , dit-elle.

La professeure ne conçoit pas que les athlètes qui se lancent immédiatement dans leur sport ne prennent pas le temps de faire ou de vivre leur deuil.

Ce n'est pas parce que quelqu'un décide de faire quelque chose pendant quelques heures, une journée même une semaine, suivant la mort de quelqu'un, que ces personnes-là ne feront pas leur deuil, insiste-t-elle. Le deuil, ça ne se fait pas en une journée, c'est un processus à long terme. C'est unique et différent pour chaque personne. Il y en a qui vont passer à travers ça rapidement, mais si l’on regarde les recherches là-dessus, en moyenne, ça peut prendre une bonne année ou deux avant d'être passé au travers de toutes les étapes du deuil.

En tant que consultante en performance mentale, Nathalie Durand Bush a accompagné plusieurs athlètes dans un processus similaire, mais elle insiste que s’il souhaite prendre part à la compétition pour laquelle ils se sont tant entraînés, il est quand même nécessaire d’explorer avec eux qu’ils prennent cette décision sans recevoir des pressions externes.

Je voudrais m'assurer que ce soit le choix de l'athlète, assure-t-elle. Il faut que ça vienne de la personne et une fois que tu as vraiment exploré toutes les dimensions, toutes les possibilités que puissent prendre une décision informée et se sentir en paix avec la décision.

Je l'aborderais probablement d'une façon similaire à quand on aide les athlètes à se préparer, à gérer les inconnus, les distractions, les choses qui pourraient leur causer beaucoup de stress. Ce serait d'explorer les pour et les contres d'aller à la compétition, et de s’assurer que la personne a toutes les ressources pour gérer la situation et faire quand même une bonne performance. C'est une approche vraiment positive, centrée sur les acquis, les forces, les qualités, pour voir si la personne peut vraiment s'appuyer là-dessus et aller compétitionner.

Au final, dit-elle encore, l’athlète qui vient de subir une perte immense pourrait avoir à vivre un deuxième s’il ne prenait pas part à la compétition pour laquelle il s’est entraîné toute l’année ou toute sa vie.