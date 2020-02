La bobeuse Christine de Bruin finit la saison devant Kaillie Humphries

Avec sa cinquième place vendredi, la pilote canadienne a doublé son ancienne coéquipière et compatriote Kaillie Humphries au classement général. Cette dernière n'a pas participé à la compétition de Sigulda.

De Bruin et sa freineuse Kristen Bujnowski terminent donc la saison à la troisième place du classement, avec 1514 points, donc une avance de 30 points sur l'équipage de Humphries. Une victoire vaut 225 points.

La Canadienne a fini la saison avec deux podiums, dont une deuxième place à La Plagne en France. Elle a de plus fini deux fois au pied du podium, trois fois au cinquième rang et une fois septième.

Kaillie Humphries, qui représentait cette saison les États-Unis, a remporté pour sa part quatre victoires. Elle a de plus fini une fois troisième et deux fois quatrième.

Les Canadiennes Cynthia Appiah et Melissa Lotholz n'ont participé chacune qu'à une épreuve et ont terminé la saison au 21e et 25e rangs respectivement.