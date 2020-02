Un stimulateur cardiaque pour Jay Bouwmeester

La procédure, qui permet de restaurer un rythme cardiaque normal, a été réalisée à Anaheim, où il a eu son malaise lors de la première période du match contre les Ducks.

Les Blues feront une mise à jour sur son état de santé la semaine prochaine. Lorsque le département de cardiologie du centre médical UC Irvine, où il est hospitalisé, le libérera, Jay Bouwmeester reviendra à Saint Louis, où il sera suivi par une équipe médicale locale.

L'arrière de 36 ans d'Edmonton a défendu les couleurs des Panthers de Floride et des Flames de Calgary durant six et quatre saisons avant d'arriver à Saint Louis en 2013. Il a fait partie de l'édition championne qui a soulevé la coupe Stanley en juin dernier.

En plus des propriétés de stimulation cardiaque, un défibrillateur automatique implantable permet également de surveiller et de traiter les troubles du rythme ventriculaire.