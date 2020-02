Kilde gagne le super-G de Saalbach

Le skieur norvégien âgé de 27 ans n'a pas eu la tâche facile pour l'emporter. Ce super-G a été disputé dans des conditions météo très difficiles.

La course a d'abord été repoussée de plus de deux heures à cause du vent et des chutes de neige, puis le parcours a été raccourci à cause du vent en haut de la montagne.

Kilde a évité les pièges et a devancé le Suisse Mauro Caviezel de 15 centièmes de seconde et l'Allemand Thomas Dressen, vainqueur de la descente la veille, de 31 centièmes. Quinze skieurs ont abandonné.

« La course a été difficile, et la journée a été longue. Ce qui fait que je suis vraiment heureux, a réagi Kilde. Je suis content de mener au classement, mais pour moi, remporter ma première victoire de la saison est plus important. »

Le meilleur Canadien a été Brodie Seger avec une 27e place. Jeffrey Read a fini 33e, James Crawford 38e et dernier. Cameron Alexander et Benjamin Thomsen n'ont pas terminé l'épreuve.

Avec les 100 points de la victoire, Kilde a repris les commandes du classement général avec une avance de 79 points sur son compatriote Henrik Kristoffersen, absent à Saalbach.

Kilde s'est aussi emparé de la tête du classement du super-G. Matthias Meyer, qui menait au classement avant l'épreuve, a raté une porte et a été éliminé.

Kilde compte 51 points d'avance sur Caviezel avec trois courses encore à disputer.