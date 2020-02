Sans nouvelles de Mikaela Shiffrin à l'aube de la Coupe du monde de Kransjka Gora

Un slalom géant est prévu samedi et un slalom dimanche.

Mikaela Shiffrin a été très affectée par le décès soudain de son père Jeff Shiffrin à l'âge de 65 ans, qu'elle a annoncé le 3 février. Elle est retournée dans le Colorado pour les obsèques qui ont eu lieu la semaine dernière.

L'Américaine n'a toujours pas précisé la date de son retour en Europe, où ont lieu toutes les dernières courses de la saison. D'après certains médias autrichiens, Shiffrin n'a pas participé à un stage d'entraînement en Autriche prévu cette semaine.

Par choix, elle a déjà manqué les épreuves de vitesse de Rosa Khutor, en Russie, début février, puis celles de Garmisch, en Allemagne, le week-end dernier, à la suite du décès de son père.

Shiffrin pourrait voir fondre son avance au classement général de la Coupe du monde. Elle ne compte plus désormais que 145 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone et 334 sur la Slovaque Petra Vlhova, à 16 courses de la fin de saison. Une victoire vaut 100 points. Brignone et Vlhova sont inscrites aux épreuves de Kranjska Gora.

La double championne du monde de slalom géant française Tessa Worley, opérée au genou droit le 7 janvier, fera son retour à la compétition.

Rappelons que l'Allemande Viktoria Rebensburg et l'Italienne Sofia Goggia ont mis un terme à leur saison après s'être blessées à Garmisch le week-end dernier.