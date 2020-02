Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina rateront les mondiaux à Montréal

Patinage Canada a publié jeudi la liste des athlètes sélectionnés pour les Championnats du monde 2020 qui auront lieu à Montréal en mars, et Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina ne seront pas du concours des couples.

Leur performance aux Championnats des quatre continents à Séoul, en Corée du Sud, qui ont eu lieu au début de février, a joué en leur défaveur. Ils avaient fini au 7e rang.

Après avoir terminé 8es du programme court, avec 57,87 points, Bilodeau et Ilyushechkina avaient récolté 113,45 points dans le programme libre.

Ils avaient terminé la compétition derrière deux autres couples canadiens, soit Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, et Evelyn Walsh et Trennt Michaud.

Ce sont d'ailleurs ces deux couples qui représenteront le Canada à Montréal du 6 au 12 mars

Nikolaj Sorensen et Laurence Fournier-Beaudry Photo : Associated Press / Pavel Golovkin

La fédération canadienne a ajouté en danse le tandem composé de Laurence Fournier-Beaudry et de Nikolaj Sørensen. On savait déjà que Piper Gilles et Paul Poirier ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha avaient obtenu leur place dans ce concours.

En solo, chez les messieurs, Nam Nguyen représentera le Canada ainsi qu'Alicia Pineault chez les dames.

Il reste un poste à combler du côté des femmes.