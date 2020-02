Les Canucks retirent les chandails des frères Sedin et gagnent

Les Canucks de Vancouver ont offert le cadeau de la victoire à Daniel et à Henrik Sedin, mercredi soir, après avoir retiré leurs chandails.

Bo Horvat et Adam Gaudette ont marqué un but chacun, Jacob Markstrom a repoussé 49 tirs, un sommet personnel, et les Canucks ont vaincu les Blackhawks de Chicago 3-0.

Markstrom, spectaculaire, a enregistré un deuxième jeu blanc cette saison et le cinquième de sa carrière.

Brandon Suter a ajouté un but dans un filet désert et deux aides pour les Canucks, qui ont inscrit une deuxième victoire de suite après avoir connu une séquence de quatre défaites (0-3-1).

Henrik (33) et Daniel Sedin (22) saluent la foule à leur dernier match à Vancouver. Photo : Getty Images / Rich Lam

Les spectateurs ont applaudi debout quand les bannières de Henrik (33) et de Daniel (22) ont été hissées dans les hauteurs de l'amphithéâtre.

« Aux gens de Vancouver et de la Colombie-Britannique, nous sommes arrivés ici en 1999, et nous nous sommes sentis chez nous dès le premier jour, a dit Henrik. Nous vous remercions. Cela a été un honneur de jouer devant vous. »

En 17 saisons avec les Canucks, les frères Sedin ont disputé 2637 matchs et ont amassé 633 buts et 1478 passes. Ils détiennent les records d'équipe dans sept catégories.