Le Grand Prix de Chine de F1 reporté en raison de l'épidémie de Covid-19

Le Grand Prix de Chine de F1, prévu initialement le 19 avril, a été reporté à une date non précisée en raison de l'épidémie de coronavirus, officiellement baptisé Covid-19.

C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA), mercredi:

« À la lumière de la propagation du virus, et après des discussions avec la Fédération chinoise des sports motorisés (CAMF) et l'Administration des sports de Shanghai, le promoteur Juss Sports a officiellement demandé la permission de repousser l'événement, précise la FIA dans un communiqué.

« La FIA et le groupe Formula One ont accepté de repousser la course afin d'assurer la sécurité de tout le personnel impliqué ainsi que celle du public.

« La FIA travaille étroitement avec les équipes et les autorités locales pour surveiller l'évolution de la situation.

« Les autorités sportives prendront le temps nécessaire pour étudier les alternatives possibles plus tard dans la saison si la situation devait s'améliorer. »

L'épreuve présentée sur le circuit international de Shanghai devait être la quatrième du championnat du monde de F1 qui commencera le 15 mars.

Le Grand Prix du Vietnam, organisé pour la première fois dans ce pays, est toujours prévu le 5 avril.

Le virus Covid-19 a déjà fait au moins 1 100 morts. La quasi-totalité des décès en Chine ont eu lieu dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale, à plus de 800 kilomètres de Shanghai.

À travers le monde, 40 000 cas de contamination ont été confirmés.

Aucun traitement n'est à ce jour disponible. Impossible donc de savoir comment se comportera ce nouveau pathogène dans les semaines et mois qui viennent.

La dernière fois qu'un Grand Prix de F1 a été reporté, c'était en 2011.

Le Grand Prix de Bahreïn avait été reporté en raison de l'instabilité sociale due à des manifestations contre le régime en place. Il avait finalement été annulé, et était revenu au calendrier la saison suivante.