Blessée, Bianca Andreescu se retire du tournoi de Dubaï

La championne en titre des Internationaux des États-Unis n'a pas participé à un seul match depuis qu'elle est tombée au combat lors des finales de la WTA, à Shenzhen, à la fin du mois d'octobre en Chine.

« Je ne me sens pas rétablie à 100 % et, en tenant compte des recommandations de mon équipe et de mon médecin, je ne veux pas risquer de me blesser de nouveau au genou, explique Andreescu dans un communiqué.

« Chaque jour, je me rapproche d'un retour sur les courts et de la compétition, mais [le tournoi de] Dubaï est tout simplement trop rapproché. »

Le nom d'Andreescu avait été inscrit à la formation nationale qui a affronté la Suisse le week-end dernier à Bienne, lors des qualifications de la Fed Cup.

Elle devait fouler le terrain en double aux côtés de sa compatriote Gabriela Dabrowski, mais le pays hôte a triomphé par un pointage de 3-1, et le cinquième match entre les deux nations a été annulé.

L'Ontarienne de 19 ans occupe actuellement le 6e rang au classement mondial de la WTA. Elle est pour le moment inscrite au tournoi du Qatar, qui s'amorcera le 23 février.

À New York, le Canadien Brayden Schnur a plié l'échine en deux manches de 4-6 et 3-6 au premier tour de la compétition américaine devant l'Allemand Dominik Koepfer.

Schnur avait reçu une invitation de la part des organisateurs en raison de sa participation à la finale de l'édition 2019.

Son compatriote Milos Raonic, classé deuxième tête de série dans la Grosse Pomme, effectuera son entrée en scène mercredi en huitièmes de finale contre le Sud-Coréen Kwon Soon-woo.