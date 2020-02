Le coronavirus affecte les réserves de bâtons dans la LNH

La firme Bauer fabrique ses bâtons personnalisés en Chine, dans l’épicentre de l’éclosion du virus. Le gouvernement chinois a imposé un blocus dans la région qui abrite les installations de Bauer.

Vendus quelques centaines de dollars par unité, les bâtons sont calibrés sur mesure pour les professionnels et les joueurs de haut niveau, et non pas pour les amateurs.

L’usine a cessé ses activités à la fin du mois de janvier et sa réouverture a déjà été repoussée à deux reprises. Elle doit en principe rouvrir lundi, mais en attendant la production a complètement cessé.

Seuls les bâtons sur mesure sont en cause. Tous les autres produits ne sont pas affectés. Si vous jouez au hockey mineur, vous trouverez comme d’habitude nos bâtons dans un magasin près de chez vous. Notre stock d’inventaires suffit à la demande parce que nous les acheminons beaucoup plus tôt au début de la saison. le porte-parole de Bauer en réponse à CBC News

Selon le Boston Globe, à l’origine de la nouvelle, Bauer et CCM fournissent près des trois quarts des bâtons utilisés dans la LNH.

CCM fabrique elle aussi ses bâtons personnalisés en Chine. L’entreprise n’a toutefois pas donné suite aux demandes d’entrevues de la CBC.

« Il n’y a encore aucune indication voulant que les équipes de la LNH soient en rupture de stock, mais si la fermeture de l’usine chinoise persiste au-delà de la semaine prochaine, cette éventualité risque de se produire », a indiqué le représentant de Bauer.

Nous sommes en communication avec les gérants d’équipement de la LNH pour surveiller leurs inventaires et ainsi connaître les priorités pour la relance de la fabrication. le porte-parole de Bauer en réponse à CBC News

D’autres manufacturiers, incluant Warrior, Sherwood et le fabricant d’équipement de gardiens Vaughn, n’ont pas plus répondu aux requêtes de la CBC à commenter l’impact du coronavirus sur leur chaîne d’approvisionnement respective.