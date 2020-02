Ferrari présente sa nouvelle F1 pour la saison 2020

C'est dans un théâtre de la ville de Reggio d'Émilie, près de Modène, que l'écurie italienne a choisi de présenter sa monoplace, la 66e voiture F1 à sortir de l'usine Ferrari de Maranello.

Elle s'appelle la SF1000, car Ferrari participera à son 1000e grand prix durant la saison 2020 (238 victoires jusqu'ici).

Et si le Grand Prix de Chine a lieu, le 1000e grand prix de Ferrari aura lieu à... Montréal, au pays de Gilles Villeneuve.

Ferrari a profité de la stabilité réglementaire en 2020 pour travailler sur les points faibles de la SF19 de la saison 2019.

« Nous avons appris de nos erreurs, et devons nous concentrer sur la fiabilité, qui nous a fait défaut l'an dernier», a dit le directeur de l'équipe F1 Mattia Binotto.

« Elle ressemble à la précédente, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, on a optimisé beaucoup de choses en poussant à l'extrême certains concepts », a dit M. Binotto.

La Ferrari SF1000 et les pilotes Charles Leclerc et Sebastian Vettel (à droite) Photo : Ferrari

« Elle est un peu plus rouge que la précédente, a noté Sebastian Vettel. On a trouvé des solutions intelligentes pour affiner la partie arrière. Par rapport à la SF19, c'est un pas en avant. Cette saison sera encore une belle aventure. »

« Charles et Sebastian en seront à leur deuxième saison ensemble. On compte sur eux, a dit le directeur général de Ferrari, Louis Camelleri. Ils sont très talentueux, mais plus que tout, ils ont prouvé leur loyauté à Ferrari. »