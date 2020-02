Steven Butler et Kim Clavel de retour dans le ring en mars

Les amateurs de boxe de la région montréalaise auront trois belles occasions d’entretenir leur passion en mars dans des rendez-vous proposés par les promoteurs Camille Estephan et Yvon Michel.

Tous les galas annoncés mardi se dérouleront dans le cadre intimiste du Casino de Montréal.

D’abord, Eye of the Tiger Management présentera deux soirées de pugilat en l’espace de 48 heures. La première se déroulera le jeudi 12 mars et mettra en vedette Steven Butler (28-2-1, 24 K.-O.).

Il s’agira pour Butler d’un premier duel depuis sa défaite en championnat du monde, le 23 décembre dernier, face au Japonais Ryata Murata.

On ne connaît toutefois pas encore l’identité de l’adversaire Butler, qui s’entraîne dorénavant sous les conseils de Mike Moffa.

Deux jours plus tard, Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.) sera de la finale du gala qui mettra aussi en vedette Sadriddin Akhmedov (11-0, 10 K.-O.) et Lexson Mathieu (8-0, 7 K.-O.). Ce dernier défendra son titre canadien des super-moyens en plus d’essayer de mettre la main sur la ceinture de la NABF contre l’Ontarien Ryan Young (14-4, 11 K.-O.).

Par le passé, ce titre a déjà été détenu par les Québécois Jean Pascal et Lucian Bute et par l’Américain Andre Ward.

Kim Clavel et Yvon Michel (au centre) en compagnie de Pierre Bouchard, de Daniel Bouchard, d'Alexandra Croft et de Stéphan Larouche Photo : Courtoisie Groupe Yvon Michel - Twitter

Débuts de Kim Clavel avec GYM

La semaine suivante, la championne des mi-mouches de la NABF, Kim Clavel (11-0, 2 K.-O.), écrira les premières lignes de sa nouvelle association avec le Groupe Yvon Michel.

C’est le samedi 21 mars qu'elle montera dans le ring du Casino, entourée pour la première fois de son équipe complète, formée de Danielle Bouchard, de Stéphan Larouche, de Pierre Bouchard et de Carl Handy.

En plus de Clavel, on pourra aussi voir en action Marie-Pier Houle (2-0-1, 1 K.-O.) dans la catégorie des mi-moyennes, le Longueuillois Terry Osias (9-0, 4 K.-O.) et le Montréalais Mazlum Akdenis (11-0, 6 K.-O.) dans un combat chez les super-légers.