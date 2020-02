Marco Iadeluca succède à Danny Maciocia à la barre des Carabins

Il s’agit d’un retour aux sources pour celui qui a occupé les fonctions de coordonnateur à l’attaque de 2011 à 2018.

Iadeluca avait quitté les Carabins, en juillet 2018, pour devenir responsable des sports au Collège André-Grasset, où il était aussi coordonnateur à l’attaque de l’équipe dirigée par son frère Tony.

« C’est un sentiment incroyable de revenir chez les Carabins, c’est un peu comme revenir à la maison pour moi, explique Iadeluca. Quand j’ai quitté l’UdeM il y a deux ans, c’était pour acquérir d’autres compétences. Je suis maintenant prêt pour diriger les Carabins, et c’était la prochaine étape de ma carrière. »

Le Montréalais avait aussi été responsable de l’attaque du Rouge et Or de l’Université Laval en 2010, mais était rentré dans la métropole pour se rapprocher de sa famille.

Au cours de sa carrière de près de 25 ans dans le football québécois, Iadeluca a notamment remporté la Coupe Vanier en 2010 avec le Rouge et Or, puis en 2014 avec les Carabins.

Il a aussi gagné un Bol d’or à André-Grasset en 2018, en plus de s’impliquer avec les équipes du Québec et du Canada.

« Marco est la personne qu’il nous fallait pour assurer la continuité et l’évolution de notre équipe de football, a mentionné Manon Simard, directrice du sport d’excellence à l’UdeM. Sa connaissance de notre organisation, son leadership et sa vaste expérience faisaient de lui un candidat de choix. Nous sommes fiers qu’il prenne les commandes de l’équipe et sûrs qu’il saura s’illustrer dans ce nouveau défi. »

Iadeluca devient le quatrième entraîneur-chef de l’histoire des Carabins après Jacques Dussault, Marc Santerre et Danny Maciocia. Iadeluca et Maciocia se connaissent depuis très longtemps et sont de bons amis.

La transition devrait logiquement s’effectuer sous le signe de la continuité.

Avant même que l'annonce soit officialisée en point de presse, Danny Maciocia a félicité Iadeluca sur Twitter et l'a assuré qu'il pourra toujours compter sur son appui.