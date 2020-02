Kim Boutin renonce à la dernière Coupe du monde pour préparer les mondiaux

La Canadienne a plutôt décidé de revenir au Québec pour faire une pause avant les Championnats du monde qui se dérouleront du 13 au 15 mars, à Séoul, en Corée du Sud.

« Les Championnats du monde courte piste représentent le moment le plus important de notre saison, alors je vais avoir besoin d'être fin prête à offrir mon meilleur niveau durant cette compétition », a expliqué Boutin.

« Avec les entraîneurs et les membres du personnel de soutien, nous avons pris la décision que du repos additionnel et qu'un peu plus de temps passé à la maison seraient plus utile à ma préparation que de disputer la Coupe du monde aux Pays-Bas, a précisé l'athlète de 25 ans.

Boutin laisse donc l'équipe canadienne après avoir remporté le 500 m à Dresde en Allemagne. Elle est invaincue sur cette distance cette saison.

Courtney Sarault Photo : Patinage de vitesse Canada

L'équipe canadienne féminine à Dordrecht sera donc composée de Courtney Sarault, d'Alyson Charles, de Danaé Blais, de Claudia Gagnon et de Rikki Doak.

Rappelons que Sarault a gagné trois médailles d'argent et une de bronze dans les distances individuelles jusqu'ici cette saison.