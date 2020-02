Les Canadiennes feront face aux Serbes en Fed Cup

Le tirage au sort des rencontres éliminatoires de la Fed Cup a été effectué mardi au siège de la Fédération internationale de tennis (ITF), et le Canada sera opposé à la Serbie en avril.

La Serbie accueillera la rencontre les 17 et 18 avril 2020. Le choix de la surface et du site ainsi que la composition des équipes seront déterminés plus tard.

La Serbie est l’un des pays gagnants des épreuves du Groupe I de la zone Europe/Afrique.

Ce sera le troisième affrontement entre les deux pays, chacun ayant remporté une victoire.

Les Canadiennes l'avaient emporté en 2014, 3 points à 1, lors du premier tour du Groupe mondial II. La Serbie s’était imposée en 2011, 3 points à 2, au premier tour du Groupe mondial II

Le Canada occupe actuellement le 16e rang du classement de la Fed Cup, tandis que la Serbie est 19e.

Le gagnant de cette rencontre sera assuré de participer aux qualifications de la Fed Cup en 2021, alors que le perdant sera relégué aux compétitions de zone.

Rappelons que le Canada s’est incliné 3 points à 1 en phase qualificative, ratant ainsi la chance de participer à la première édition de la phase finale en avril.

L’équipe canadienne, composée de Bianca Andreescu, Eugenie Bouchard, Leylah Annie Fernandez et Gabriela Dabrowksi, était considérée comme l’équipe négligée.

Leylah Annie Fernandez durant une rencontre de Fed Cup Photo : Twitter/@TennisCanada

En raison des forfaits d'Andreescu et de Bouchard, Leylah Annie Fernandez, âgée de 17 ans, a été propulsée joueuse numéro un de l'équipe canadienne, et n'a pas failli à la tâche.

À sa deuxième participation à la Fed Cup, Fernandez a battu Belinda Bencic, 5e au classement mondial, pour inscrire le seul point de l’équipe canadienne.