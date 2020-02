Le passage de Racing Point à Aston Martin en 2021, le défi d'une équipe

Quelques explications s'imposaient pour comprendre les ramifications de cette transaction.

« Créer une écurie de F1 d'usine remplit un certain nombre d'objectifs pour Aston Martin, explique Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe dans un communiqué publié mardi.

« Cela offre une plateforme marketing de haut niveau pour le département des voitures de série, ce qui renforcera l'attrait commercial dans tous les domaines de l'entreprise. Il y a aussi une collaboration technique évidente entre le programme de F1 et les voitures de route, avec la technologie de F1 qui se retrouvera dans les produits lancés par Aston Martin dans les années à venir. »

L e directeur général de l'équipe Racing Point Otmar Szafnauer et Lawrence Stroll Photo : Getty Images / Charles Coates

C'est une autre bonne nouvelle pour les 465 employés qui travaillent pour Racing Point à l'usine collée au circuit de Silverstone, et qui ont déjà appris qu'ils déménageraient en 2021 dans une toute nouvelle usine, au même endroit.

« L'équipe est là depuis 30 ans sous différents noms, et elle est plus que jamais prête à devenir une équipe d'usine, assure Otmar Szafnauer. Lawrence (Stroll) a parlé au personnel la semaine dernière et a fixé l'objectif de faire d'Aston Martin l'une des meilleures équipes en F1. Tout le monde est fier de représenter un constructeur légendaire qui fait son retour dans la catégorie reine. »

Aston Martin a en effet participé aux saisons 1959 et 1960 de F1, avec des châssis et moteur faits maison. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, puisque l'équipe a un contrat avec le constructeur Mercedes-Benz.

Racing Point va disparaître

Le passage de Racing Point à Aston Martin n'a pas d'effet sur la saison 2020. À la présentation de la nouvelle voiture le 17 février, on dévoilera bien la RP20 de l'équipe Racing Point.

« Il n'y a pas d'incidence immédiate sur notre saison actuelle et nous continuerons à courir sous le nom Racing Point jusqu'à ce que le changement se mette en place pour le début de la saison 2021 », précise Otmar Szafnauer.

Pour la saison 2020, la marque Aston Martin est encore associée à l'équipe Red Bull en vertu d'un contrat de trois ans, signé en 2017 pour les saisons 2018, 2019 et 2020.

L'aileron arrière d'une F1 de l'équipe Red Bull avec le nom et l'emblème d'Aston Martin Photo : Getty Images

« À partir de 2021, nous serons simplement connus sous le nom Aston Martin, et le nom Racing Point disparaîtra, confirme Otmar Szafnauer. C'est passionnant de faire la transition vers une équipe d'usine, et nous sommes au meilleur moment de l'année pour réaliser tous ces changements, dont l'essentiel se fera en coulisses. »

« Il est important de ne pas quitter des yeux notre tâche prioritaire pour 2020, qui est d'être compétitif en piste avec la RP20 », conclut-il.