Auger-Aliassime s'ajuste et passe le premier tour à Rotterdam

Le Québécois, 21e à l'ATP, l'a emporté mardi en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-3 en 1 heure 59 minutes.

Auger-Aliassime a été solide face aux attaques de Struff, et a sauvé 83% des balles de bris contre lui (10/12). Son service a été efficace, avec 16 as et 74% de réussite sur ses premières balles de service.

Il rencontrera au deuxième tour le Russe Grigor Dimitrov, 22e au monde, qui a éliminé Denis Shapovalov au premier tour.

Shapovalov n'a pas quitté Rotterdam puisqu'il est inscrit en double. Il jouera son match de premier tour plus tard mardi, avec son partenaire indien Rohan Bopanna.

Auger-Aliassime et Shapovalov, avec leurs partenaires respectifs, pourraient s'affronter en finale du tournoi de double.

