Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a atténué les espoirs d'un retour des meilleurs joueurs de la planète aux Jeux olympiques après une absence à Pyeongchang en 2018.

Il a indiqué lundi que les récents pourparlers étaient « très préliminaires » et a laissé plusieurs questions sans réponse.

Nous ne sommes pas rendus là. En fait, nous ne sommes même pas près d'être là. En ce moment, nous continuons de croire que les points négatifs l'emportent sur les points positifs. Bill Daly, commissaire adjoint de la LNH

Daly a soulevé une autre préoccupation en affirmant que la question concernant la participation des hockeyeurs du circuit Bettman aux Jeux de Pékin pourrait être résolue plus aisément si elle était liée aux négociations de la convention collective qui sont en cours.

Donald Fehr encouragé

« Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un ne voudrait pas tirer avantage de cette occasion, car elle ne se présente pas tous les jours », a pour sa part déclaré le directeur de l'Association des joueurs de la LNH (AJLNH), Donald Fehr.

Le recul dans les discussions survient une semaine après une rencontre entre la LNH et l'AJLNH à New York.

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a formulé quelques assurances verbales, mais pas écrites, pour répondre aux nombreuses préoccupations de la ligue. La LNH avait participé aux cinq rendez-vous olympiques de 1998 à 2014.

Parmi les différends entre les deux parties abordés par le président de l'IIHF, René Fasel, on retrouve notamment les paiements des frais de déplacement et des assurances pour les joueurs, ainsi que l'accès aux vidéos et aux images afin d'en faire la commercialisation.

Daly a qualifié la réunion de « positive », mais a ajouté que la ligue continue d'avoir des « réserves valables » en raison des conséquences d'une participation aux Jeux olympiques sur son calendrier.

Fehr, lui, s'est dit encouragé au terme de la rencontre. « L'impression que j'avais dégagée de cette réunion était qu'il devrait y avoir un moyen de parvenir à un résultat qui satisfera tout le monde. »