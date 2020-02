La goutte de trop pour le Canadien?

Dans les défaites les plus cruelles, comme dans les victoires, lorsque demandé, Gallagher affronte toujours les caméras. Il ne s’esquive jamais en douce.

Combien de fois dans les dernières années l’a-t-on vu les yeux rougis de frustration, la voix à peine plus forte qu’un murmure, parfois seul à l’ouverture des portes du vestiaire pour faire face à la musique? Souvent. Très souvent.

Mais avoir besoin d’un moment pour retrouver contenance avant de répondre, ça, c’était nouveau. Cette défaite crève-cœur de 3-2 contre les Coyotes l’horripilait, visiblement. Si bien qu’à la troisième vague de journalistes, quand on lui a demandé s’il avait le sentiment que les nombreuses blessures ont fait dérailler le train cette saison, Gallagher n’a pas apprécié.

« Dérailler la saison? On ne parle pas de ça, on a perdu un match. On joue encore, on se bat encore. C’est la nature du sport. Des joueurs sont blessés, tu gères ça », a-t-il laissé tomber sèchement. Une minute plus tard, il quittait le vestiaire et un puissant juron résonnait.

Tomas Tatar (no 92), Brendan Gallagher (no 11) et Ilya Kovalchuk (no 17) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

La frustration est évidemment compréhensible. Après un départ canon, le Canadien avait les Coyotes dans les câbles grâce à une avance de 2-0 acquise en 1 min 52 s de jeu. On parle d’une équipe victorieuse seulement une fois à ses huit derniers matchs (1-5-2) et qui avait lentement glissé en dehors du portrait des séries éliminatoires dans l’Ouest.

Pendant ce temps, le Canadien est parvenu à raviver l’espoir en remportant 9 de ses 12 derniers duels. Il était en quête d’une quatrième victoire d’affilée, d’autant plus cruciale que le Tricolore rendra visite aux Bruins mercredi et aux Penguins deux jours plus tard.

Les Montréalais ont permis aux Coyotes de revenir rapidement dans le match en première période. Ils ont gaspillé six avantages numériques, dont un cinq contre trois complet. En près de huit minutes avec l’avantage d’un ou deux hommes, le CH a lancé quatre fois sur Antti Raanta.

Claude Julien a bien raison de dire « qu’il y aurait fallu qu’on marque à ce moment-là, ç’aurait été un but important. Ce sont des choses qui reviennent te hanter et c’est ce qui est arrivé ce soir ».

Les commentaires d'après-match de Claude Julien

Était-ce le point tournant du match? Peut-être. À moins que ce ne soit la blessure à Phillip Danault.

Une autre tuile

S’il rate les prochaines rencontres, Danault deviendra le huitième joueur du CH à s’absenter en raison d’une blessure, parmi lesquels Gallagher (10 matchs), Shea Weber (en cours), Joel Armia (13) et Jonathan Drouin (37).

Il s’agit là d’une partie significative du noyau de l’équipe si l’on considère qu’Armia est en train de s’y greffer. Certes, d’autres équipes ont été encore plus malchanceuses, mais, comme on le constate depuis deux ans, l’efficacité du Canadien repose sur un fragile équilibre que le retrait d’une seule pièce peut faire écrouler.

« On a déjà eu ça ici une année. Beaucoup de nos joueurs clés étaient tombés au combat. On n’avait pas été capables d’y faire face. On essaie de le faire cette année. […] On n’a pas perdu ce match parce qu’on a des blessés, mais parce qu’on n’a pas assez bien joué », a lancé Gallagher.

En dépit de ce qu’en pense l’attaquant, possible que cette rondelle que le Québécois a reçu au visage soit la goutte qui fasse déborder la vase. Ça a été le cas lundi soir.

Il fallait voir Julien tenter de tricoter une courtepointe en envoyant Max Domi, Nick Suzuki et même Nate Thompson avec ses deux principaux ailiers. On ne remplace pas l’un des plus redoutables trios à cinq contre cinq en un tournemain. Voyez plutôt.

Consulter sous forme de texte Un gazouillis démontrant l'impact du jeu de Phillip Danault à cinq contre cinq

Après la blessure à Danault au deuxième tiers, les Coyotes ont dominé 16-3 pour les tirs au but jusqu’à la fin de la période.

« Quand tu joues ensemble depuis longtemps, il y a des petites choses que tu sais et auxquelles tu t’attends, alors il y a des différences, ça fait partie du sport. On va avoir à gérer ça, on le saura bientôt. Peut-être sera-t-il là au prochain match, peut-être pas. S’il n’y est pas, on devra composer avec ça et trouver une façon de produire », a ajouté Gallagher.

Dans l’adversité, le Canadien a toujours su se serrer les coudes et se battre avec acharnement pour sa survie. Drouin est de retour depuis deux matchs; le tour de Paul Byron pourrait venir bientôt également.

Mais ça semble trop peu trop tard. Drouin lui-même, si Danault s’absente, devra en prendre plus sur ses épaules, sauf qu’après avoir raté une demi-saison, la marche est bien haute.

« Ce n’est pas facile. Surtout que j’embarque à ce stade-ci de l’année où on est dans le prime time des séries. Ce n’est pas comme si tu arrives de ton été et que c’est le temps de te dérouiller un peu. C’était mieux aujourd’hui, mais encore une fois la confiance, le synchronisme. Il me manque un peu de confiance, mais je pense que ça va venir », a-t-il expliqué.

Il faut l’admettre, le Canadien se bat honorablement. On a simplement l’impression qu’il ne fait que repousser le moment où il déposera les armes.

En rafale

Jake Evans a réussi le premier but de sa carrière à son troisième match. Le jeune homme n’a passé que 7 min 52 s sur la glace, mais Julien lui a fait confiance en désavantage numérique à deux occasions. Même si les circonstances menottaient l’entraîneur (Danault blessé, Armia au cachot), la marque de confiance était réelle.

« Je veux juste jouer simplement et intensément. J’ai trouvé que je m’étais un peu éloigné de ça ce soir honnêtement. J’essaie de gagner la confiance et de m’améliorer », a-t-il indiqué.

Le Canadien s’entraînera à Montréal mardi matin avant de s’envoler pour un voyage de deux matchs à Boston et Pittsburgh.