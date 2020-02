Les Flyers aident la cause du Tricolore

Associated Press

Carter Hart a stoppé 30 tirs à son retour au jeu et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Panthers de la Floride 4-1, lundi.

Ce qui veut donc dire que le Canadien, défait 3-2 par les Coyotes, accuse toujours trois points de retard sur les Panthers qui a joué trois matchs de moins cependant.

Hart a raté neuf matchs à cause d'une élongation à l'abdomen. Mackenzie Weegar l’a privé d’un jeu blanc à son premier duel depuis le 13 janvier.

James van Riemsdyk a inscrit un but et une passe. Travis Sanheim, Ivan Provorov et Claude Giroux ont complété la marque pour les Flyers qui présentent une fiche de 6-1-1 à leurs huit derniers matchs.

Sergei Bobrovsky a réussi 30 arrêts dans la défaite, une quatrième de suite pour les Floridiens.