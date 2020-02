Piatti et l'Impact se séparent

L'Argentin pourra donc signer un nouveau contrat avec San Lorenzo, un club argentin de première division.

Piatti jouait pour San Lorenzo avant son arrivée à Montréal en 2014.

Il aura donc disputé six saisons sous le maillot de l'Impact au cours desquelles il a inscrit 78 buts, un sommet dans l'histoire des buteurs du onze montréalais, toutes compétitions confondues.

Il détient également de nombreux autres records d'équipe en MLS : 130 titularisations en saison, 11 427 minutes de jeu, 66 buts, 35 passes décisives, 15 buts sur tir de pénalité, 15 buts gagnants, 13 passes décisives gagnantes, 14 matchs de plus d'un but, 284 fautes subies, 361 tirs et 152 tirs cadrés. Il vient aussi au deuxième rang avec 135 matchs joués.

En séries, il a ajouté cinq buts et trois passes en huit rencontres.

Piatti a été nommé joueur par excellence de l'Impact à quatre reprises, de 2015 à 2018. Il a également été élu au sein du meilleur XI de la MLS en 2016 et 2018.

« J'aimerais remercier Nacho, personnellement et au nom du club, pour les six dernières saisons avec l'Impact de Montréal, a déclaré le propriétaire et président du conseil Joey Saputo. Son professionnalisme, sa classe et son amour pour ce sport, ce club et cette ville ont marqué son parcours à Montréal.

« Les moments fantastiques qu'il nous a permis de vivre et de partager grâce à ses exploits sur le terrain resteront enracinés à jamais dans l'histoire de ce club, tout comme son statut d'un des plus grands joueurs ayant porté le maillot de l'Impact. Je souhaite bonne chance à Nacho pour son retour chez lui et c'est à bras ouverts que nous l'accueillerons pour son retour à titre d'ancien lorsque sa carrière sera terminée. »

Plus de détails à venir.