Les Alouettes se ravisent et ramènent leurs meneuses de claque

« Les partisans nous ont parlé, nos abonnés se sont manifestés, ils nous ont, d'une façon constructive et respectueuse, en vaste majorité, demandé de revoir notre décision, explique la direction dans un communiqué. Ils ont surtout démontré leur attachement profond à notre équipe de cheerleaders, et aux Alouettes. Nous avons écouté et nous avons lu les nombreux messages. »

La semaine dernière, les Alouettes expliquaient que la décision de dissoudre l’équipe de meneuses de claque était « difficile » et qu'elle avait été prise dans un contexte de « redressement financier ».

Annie Larouche, entraîneuse des meneuses de claque des Alouettes depuis les débuts, il y a 24 ans, avait confié avoir le cœur brisé, mais qu'elle comprenait cette décision d'affaires.

Sur le plan sportif, le nouveau directeur général Danny Maciocia confiait en février qu'il n'avait à peu près pas de marge de manoeuvre par rapport à la masse salariale pour assembler l'équipe de 2020, et qu'il se trouvait devant des choix déchirants, comme demander à des joueurs d'accepter une diminution de salaire.

Les Alouettes ont de nouveaux propriétaires, les hommes d’affaires ontariens Sid Spiegel et Gary Stern, depuis janvier. La Ligue canadienne avait pris le contrôle de l'équipe en mai 2019.