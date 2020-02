Auger-Aliassine l'emporte à Rotterdam en double

Ils ont éliminé les troisièmes têtes de série, le Croate Nikola Mektic et le Néerlandais Wesley Koolhof en deux manches de 6-3 et 7-6 (11/9), en 1 heure 30 minutes.

Deux autres Canadiens sont inscrits au tournoi : Denis Shapovalov (simple et double) et Vasek Pospisil (simple).

Shapovalov, 16e du monde et tête de série no 8, commence son tournoi de simple plus tard lundi (autour de 13 h 30, HNE). Il affrontera Grigor Dimitrov, 22e à l'ATP.

Les deux hommes se sont rencontrés une fois. C'était en 2016 à la Coupe Rogers de Toronto, sur surface dure, et Dimitrov l'avait emporté 6-4 et 6-3.

Quant à Vasek Pospisil, 104e à l'ATP, il aura dès le départ un gros test. Il affrontera mardi le favori, le Russe Daniil Medvedev, 5e raquette mondiale.