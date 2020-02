Les Américaines poursuivent leur domination sur les Canadiennes

Le Canada a perdu son aplomb plus le match avançait et en deuxième demie, les Américaines Lynn Williams, Lindsey Horan et Megan Rapinoe ont touché la cible.

À la 60e minute, la tentative de dégagement de Jayde Riviere a été récupérée par Williams, qui a décoché un tir dans la lucarne. Horan a doublé l'avance des États-Unis à la 71e minute, utilisant une belle touche de ballon pour battre deux défenseures et placer le ballon dans le coin du filet.

Au moment où les Canadiennes appliquaient de la pression pour réduire l'écart, Rapinoe s'est présentée seule devant la gardienne Stephanie Labbé, qu'elle a déjouée à la 87e minute.

Les deux rivaux nord-américains ont croisé le fer 60 fois dans des compétitions de toutes sortes et les États-Unis montrent un dossier de 50-3-7.

Le Canada n'a pas défait les Américaines depuis la Coupe Algarve de 2001, quand Charmaine Hooper a enfilé l'aiguille deux fois et que Christine Sinclair a ajouté un but dans un gain de 3-0. Les Canadiennes revendiquent un dossier de 0-29-6 contre les États-Unis depuis cette victoire.

Le Canada, qui occupe le huitième échelon mondial en soccer féminin, a maintenant terminé deuxième derrière les États-Unis au cours des quatre derniers tournois de qualification olympique de la CONCACAF.