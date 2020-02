Vasek Pospisil s’incline en finale à Montpellier

Après avoir connu une semaine productive, marquée par des victoires contre son compatriote Denis Shapovalov, troisième tête de série, et en demi-finales samedi face au Belge David Goffin, deuxième tête de série, Pospisil a livré une chaude bataille à Monfils en première manche.

Moins dominant au service qu'il ne l'avait été au cours de la semaine, surtout lors de son match contre Goffin où il avait amassé huit as, Pospisil a été limité à deux as face à l'athlétique français. Il a commis trois doubles fautes. Monfils a réussi six as, mais a été victime de cinq doubles fautes.

Incapable de solutionner le service de Monfils en première manche, Pospisil s'est créé quatre chances de bris en deuxième manche, deux au troisième jeu et deux autres au cinquième, les deux plus longs jeux du match. Monfils n'a jamais flanché.

De son côté, le Canadien de 29 ans, 132e au monde, a lui aussi fait face à quatre balles de bris, deux dans chacune des deux manches. Il a concédé un premier bris lors du 12e jeu de la manche initiale, permettant ainsi à Monfils de boucler la première manche en 53 minutes.

Monfils a réussi son second bris lors du huitième jeu de la deuxième manche, à sa deuxième tentative, après avoir gagné les trois premiers points du jeu. Fort d'une avance de 5-3, Monfils a mis fin au duel à sa deuxième balle de match lorsque Pospisil a retourné un service hors des limites du terrain.

Neuvième joueur mondial, Monfils a signé le neuvième titre de sa carrière sur le circuit de l'ATP, et son troisième à Montpellier. Il avait remporté l'édition inaugurale, en 2010, avant de vaincre son compatriote Richard Gasquet en 2014.

C’était la deuxième finale de la carrière de Pospisil. En 2014, il avait perdu en deux manches contre son compatriote Milos Raonic à Washington.