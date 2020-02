Les Américaines ont le dernier mot face aux Canadiennes à Anaheim

Le but de Bozek est survenu devant la plus imposante foule à regarder un match de l'équipe nationale américaine aux États-Unis. Pas moins de 13 320 spectateurs se sont déplacés, abaissant l'ancienne marque de 10 158 spectateurs établie en 2002, à Detroit.

Les Américaines ont remporté quatre des cinq duels de cette série contre les Canadiennes.

Bozek a amassé un but et une assistance tandis que Hilary Knight, Dani Cameranesi et Monique Lamoureux-Morando ont ajouté un but pour les États-Unis. Emily Matheson a préparé deux buts des siennes. La gardienne Alex Cavallini a stoppé 17 lancers.

Jill Saulnier a obtenu un but et une mention d'aide pour le Canada, qui a également vu Loren Gabel et Mélodie Daoust faire mouche. Geneviève Lacasse a conclu le match avec 26 arrêts.