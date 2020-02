Deuxième à Calgary, Ivanie Blondin bat le record de Cindy Klassen au 1500 m

Son chrono de 1:51,767 lui a permis de battre de 2 centièmes de seconde celui que Klassen avait établi en 2005, à l'Ovale olympique de Salt Lake City, alors un record du monde.

« C'est énorme pour moi, a affirmé Blondin, qui avait terminé au 7e rang au 3000 m. Je l'ai toujours admirée comme personne et comme athlète. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec elle quand j'étais plus jeune et j'ai beaucoup appris d'elle. Je veux la remercier. »

La Japonaise Miho Takagi a remporté l'épreuve en 1:50,337, la meilleure performance jamais enregistrée à l'Ovale olympique de Calgary. La Néerlandaise Ireen Wust (1:51,993) a pris le 3e rang.

La coéquipière de Blondin, Isabelle Weidemann a pris la 17e position.

Bloemen brise la glace

Le Canadien d'origine néerlandaise Ted-Jan Bloemen a terminé 2e lors du 5000 mètres. Il s'agissait de sa première médaille sur le circuit de la Coupe du monde cette saison dans une distance individuelle.

Le patineur de 33 ans a franchi la ligne d'arrivée en un temps de 6:07,426. Bloemen a été devancé par deux centièmes de seconde par le Néerlandais Patrick Roest.

« J'étais si heureux de ma course aujourd'hui (samedi), a dit Bloemen. J'ai accusé un peu de retard pendant toute la saison. C'est de la façon dont je veux patiner. Je me suis senti fort lors de cette course. Ça fait du bien de savoir que je peux encore bien patiner. »

Le Saskatchewanais Graeme Fish obtenu la médaille de bronze grâce au meilleur chrono de sa carrière sur cette distance en 6:10,583. Le Torontois Jordan Belchos a aussi pris le cinquième échelon.

La Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Calgary sert de mise au point pour les Championnats du monde de distances individuelles, qui s'amorceront jeudi à Salt Lake City.

Record personnel pour Laurent Dubreuil

Le Lévisien Laurent Dubreuil a réussi à faire oublier sa contre-performance de vendredi au 500 m en signant « un de ses meilleurs 1000 m à vie », samedi, à la Coupe du monde de Calgary.

Dubreuil a terminé l’épreuve au 6e rang avec un temps de 1:07,328 s, le plus rapide de sa carrière.

« C’est plus ce que j’espérais que ce à quoi je m’attendais, a confié le Québécois. Je n’ai pas eu la course que je voulais au 500 m vendredi. Je savais que j’avais de bonnes jambes et que je pouvais faire mieux. J’ai tout donné sur la glace et je suis vraiment satisfait de ma journée. »

Le Russe Pavel Kulizhnikov est monté sur la plus haute marche du podium grâce à un chronomètre de 1:06,497 s. Les Néerlandais Thomas Krol (1 min 7,017 s) et Kjeld Nuis (1 min 7,019) ont suivi avec l’argent et le bronze.

Après avoir réussi le meilleur résultat individuel de sa carrière au 1500 m vendredi, Antoine Gélinas-Beaulieu s’est classé 16e au 1000 m. David La Rue a terminé quant à lui au 19e rang.