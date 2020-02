Le Canadien et les Maple Leafs à égalité après 40 minutes

Drouin a fait son retour au jeu après avoir raté les 37 derniers matchs des siens. Pour l’occasion, le Québécois a été réuni à Max Domi et Artturi Lehkonen sur le troisième trio.

En première période, les deux équipes ont offert un jeu intense et rapide aux spectateurs présents au Centre Bell, mais sans obtenir d’occasions franches de marquer.

Le trio de Phillip Danault a bourdonné près du gardien Jake Campbell avec trois minutes à écouler au premier vingt, mais le tir de Brendan Gallagher a touché l’extérieur du filet.

Le jeu s’est animé en deuxième période. Carey Price a réservé son plus bel arrêt à John Tavares en fin d’engagement. Laissé seul devant le gardien montréalais, Tavares a tenté de déjouer Price entre les jambières sans succès.

Les deux formations sont rentrées au vestiaire avec une égalité de 0-0.

Au chapitre des tirs au but, les Maple Leafs ont dominé 21-11. Price dispute un 46e match cette saison pour le Tricolore.

Drouin de retour, Byron s’approche, Poehling à Laval

Sur la touche en raison d’une blessure au poignet, Drouin dispute un premier match depuis le 15 novembre. L’attaquant de 24 ans avait obtenu 7 buts et 8 passes en 19 matchs avant sa blessure.

Paul Byron, qui est absent du jeu depuis le 14 novembre, s’est entraîné samedi matin pour la première fois depuis décembre. Son cas sera réévalué dans les prochains jours.

Par ailleurs, le Canadien a envoyé Poehling avec le Rocket de Laval après l'entraînement matinal. En 27 matchs avec le Canadien, l’Américain a marqué un but et obtenu une mention d'aide avec un ratio défensif de -4. Avec le Rocket, il a amassé 5 buts et 7 aides en 26 rencontres.

Les Maple Leafs jouent un deuxième match en deux soirs samedi, après avoir battu les Ducks 5-4 en prolongation vendredi.

C'est la troisième des quatre rencontres entre les deux équipes cette saison, et les Canadiens ont remporté les deux premiers affrontements. Leur ultime confrontation aura lieu lors du dernier match de la saison, le 4 avril, à Toronto.