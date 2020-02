Laine et Connor s’éclatent contre les Sénateurs

C’était un huitième tour du chapeau pour le Finlandais depuis ses débuts en 2016-2017. Les Jets montrent une fiche de 3-0-1 dans les quatre derniers matchs.

Kyle Connor a marqué un but et obtenu trois mentions d’aide, tandis que son coéquipier à la défense Neal Pionk a récolté trois points (1 but et 2 passes). Blake Wheeler a ajouté deux mentions d’aide pour Winnipeg (28-23-5).

Jean-Gabriel Pageau et Mikkel Boedker ont touché la cible pour les Sénateurs (18-26-11), qui sont invaincus en cinq rencontres.

Laurent Brossoit a fait 25 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Craig Anderson, a accordé 4 buts sur 22 tirs. Il a été remplacé par Marcus Hogberg en troisième période.