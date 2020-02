Vasek Pospisil accède à la deuxième finale de sa carrière à Montpellier

Le Canadien Vasek Pospisil a obtenu sa place en finale du tournoi de Montpellier, samedi, grâce à une victoire en trois manches de 6-3, 1-6 et 7-5 contre le Belge David Goffin.

L'athlète de Colombie-Britannique sera opposé à Gaël Monfils en finale. Le Français a battu le Tchèque Filip Krajinovic dans l’autre demi-finale.

C’était une combinaison de chance et d’endurance. Je suis resté dans le match jusqu’à la fin. Même quand David a servi pour le match, je me suis dit qu’il faut rester là, gagner chaque point. Vasek Pospisil

Comme d'habitude, Vasek Pospisil a dû batailler ferme pour aller chercher la victoire. À 4-4 lors de la manche décisive, il s'est fait briser et a ainsi permis à Goffin de servir pour le match. C'est alors que Pospisil a puisé dans ses ressources pour aller chercher un bris pour rester dans le match, avant d'en réussir un second de remporter la victoire en 2 heures et 21 minutes.

Victoire de Vasek Pospisil

« Ce fut un match très dur physiquement pour moi. C’est plus de rester calme et concentré quand tu es fatigué. J’ai vraiment fait un effort de rester sur le terrain pour chaque point. Je suis vraiment très content, » a déclaré Pospisil sur le court, dans un français plus que respectable.

Après sa victoire contre la deuxième tête de série en demi-finale, Pospisil se retrouvera face au favori local Gaël Monfils en finale. Il sait que c'est tout un défi qui l’attend face au 9e joueur mondial. « Ce sera très difficile, c’est sûr, mais gagner un tournoi ce n’est jamais facile! a dit Pospisil. J’ai eu des belles victoires cette semaine déjà, mais j’ai encore un gros test demain. Je n’ai jamais battu Gaël, c’est un adversaire difficile. Pour gagner un match comme ça il faut vraiment jouer à un très, très haut niveau. »

C’est seulement la deuxième finale de la carrière de Pospisil dans le circuit ATP. En 2014, il avait perdu en deux manches contre son compatriote Milos Raonic à Washington.