Drouin encore incertain pour le match contre les Leafs

14 joueurs ont pris part à l’entraînement matinal facultatif du Tricolore, dont Jonathan Drouin, mais son cas est encore douteux pour le match de ce soir.

L’entraîneur-chef Claude Julien a déclaré que la décision revenait à Drouin.

Si le numéro 92 semblait à l’aise sur la glace vendredi et samedi matin, il n'était pas particulièrement optimiste quand il s’est adressé aux médias vendredi et il n’a pas rencontré les journalistes samedi matin.

Julien ne s’est pas trop avancé sur les cas des joueurs affectés par un virus.

Il a dit croire que Tatar devrait être en mesure de sauter sur la glace en soirée, lui qui a bénéficié d’une journée de repos après la victoire contre les Ducks, jeudi.

Malgré le virus, Tatar a obtenu au moins un point dans chacun des six matchs depuis le retour de la pause du match des étoiles.

Il est peu probable que Ryan Poehling revienne au jeu, car il a fait du temps supplémentaire à la fin de la séance d’entraînement en compagnie de Paul Byron, Christian Folin, Jordan Weal et Charlie Lindgren.

Le Canadien a renvoyé Poehling avec le Rocket de Laval après l'entraînement matinal.

Bref, Claude Julien devra discuter avec les thérapeutes de l’équipe avant de rédiger sa formation.

Byron sur la glace

Byron, depuis qui est absent du jeu depuis le 14 novembre, n’avait pas patiné avec l’équipe depuis décembre.

Le Tricolore a remporté quatre de ses six matchs depuis la pause du match des étoiles, dont les deux derniers en tirs de barrage et en prolongation contre les Devils et les Ducks.

Les Maple Leafs jouent un deuxième match en deux soirs samedi, après avoir battu les Ducks 5-4 en prolongation vendredi.

Le nouveau gardien Jack Campbell a réalisé 26 arrêts dans la victoire, tandis qu'Andreas Johnsson, John Tavares, Auston Matthews et Jason Spezza ont marqué pour Toronto en temps réglementaire avant que Tavares ne mette fin au match à 6,2 secondes de la fin de la prolongation.

C'est la troisième des quatre rencontres entre les deux équipes cette saison, et les Canadiens ont remporté les deux premiers affrontements.

Leur ultime confrontation aura lieu lors du dernier match de la saison, le 4 avril au Centre Bell.