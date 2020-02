Viktoria Rebensburg signe chez elle sa première victoire en descente

L'Allemande Viktoria Rebensburg a signé la première victoire de sa carrière en descente en s'imposant chez elle samedi à Garmisch-Partenkirchen devant l'Italienne Federica Brignone et la Tchèque Ester Ledecka, en l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Rebensburg affine ainsi sa polyvalence, après des premiers succès dans sa carrière en slalom géant (en 2010), et en super-G (en 2012). Elle compte désormais 19 succès en Coupe du monde.

En 1 min 44 s 94/100, la Bavaroise de 30 ans a réalisé la course parfaite pour reléguer Brignone à 0,61 et Ledecka à 0,83, avec seulement cinq skieuses dans la même seconde, l'Italienne Sofia Goggia prenant la 4e place à 0,95 et la Suissesse Corinne Suter 5e à 0,98.

Brignone profite de l'absence de Shiffrin, qui a renoncé aux courses bavaroises à la suite du décès de son père en début de semaine, pour se rapprocher à moins de 200 points (190) au classement général de la Coupe du monde.

Marie-Michèle Gagnon a réalisé le seul résultat canadien, une modeste 40e place.

Une troisième victoire pour Christian Noël cette saison

Le Français Clément Noël a remporté sa 3e victoire de la saison en Coupe du monde de ski alpin lors du slalom de Chamonix (France), marqué par une hécatombe chez les autres favoris.

Le leader du classement général, Henrik Kristoffersen, a en effet enfourché dans la première manche et son dauphin français Alexis Pinturault n'a pas su saisir l'occasion de se rapprocher du Norvégien en partant lui aussi à la faute dans la deuxième manche.

Pinturault, qui restait sur une 2e place en slalom à Schladming et une victoire en géant à Garmisch-Partenkirchen, reste donc à 55 points de Kristoffersen au classement général après 28 courses sur 44.

Noël, lui, remporte sa 6e victoire en Coupe du monde, la première en France et la 3e de la saison après Zagreb et Wengen.

Il revient à deux points de Kristoffersen dans la course au petit globe de cristal du slalom et valide déjà son 9e podium à seulement 22 ans.