Leylah Annie Fernandez s'offre la 5e joueuse mondiale en Fed Cup

La Québécoise de 17 ans a causé une gigantesque surprise à Bienne en s'imposant en deux manches de 6-2 et 7-6 (7/2), après une bataille qui a duré 87 minutes. Elle a brisé sa rivale âgée de 22 ans à quatre occasions et a perdu son service deux fois.

C'est une très belle victoire. J'étais très contente de jouer contre Belinda, qui est avant tout une très bonne joueuse, très gentille. Avoir l'occasion de jouer contre une top 5, c'est un moment incroyable pour moi. Juste de pouvoir être sur le même court qu'elle et d'avoir la victoire pour mon équipe, c'était la cerise sur le sundae Leylah Annie Fernandez, joueuse de tennis du Canada

« C’était incroyable et un peu inattendu, admet la capitaine Heidi El Tabakh. Je suis tellement fière de la façon dont elle s’est battue et de la façon dont elle a géré ses émotions. »

« Elle a réussi à conclure le match, ce qui n’est jamais facile contre une joueuse du top 5, mais elle s’est prouvé qu’elle était capable de rivaliser avec les meilleures. Cela a donné beaucoup d’énergie positive à l’équipe et cela nous a gardées dans la course. »

La Canadienne Gabriela Dabrowski, une spécialiste du double qui avait le lourd mandat de forcer la tenue d'un cinquième et ultime duel, a plié l'échine 3-6 et 4-6 devant la Suisse Jil Teichmann, privant du coup la sélection unifoliée d'une participation aux finales de la Fed Cup, en avril, à Budapest.

« J’étais vraiment très proche, j’ai eu mes chances, explique Dabrowski. Malheureusement, je n’ai pas su en profiter. J’aurais aimé mieux jouer dans les moments importants. »

Leylah Annie Fernandez (gauche) et Heidi El Tabakh (droite) Photo : Twitter/@TennisCanada

Fernandez s'est présentée sur le court au 185e rang du classement de la WTA, tandis que Bencic a devancé la Canadienne Bianca Andreescu pour prendre le 5e échelon à l'issue du premier tournoi du grand chelem de la saison.

Je pense qu'il s'agit d'un grand pas en avant pour moi, mais même si j'ai gagné aujourd'hui, nous allons devoir rentrer à la maison, recommencer à zéro, recommencer du début, et faire les ajustements nécessaires pour affronter une autre joueuse dans un tournoi de la WTA. Leylah Fernandez

Demi-finaliste aux Internationaux des États-Unis il y a près de cinq mois, Bencic compte quatre titres à son actif, dont la moitié a été récoltée en 2019, le dernier étant au tournoi de Moscou à la mi-octobre.

Quelques semaines plus tard, elle avait également atteint le carré d'as aux finales de la WTA de Shenzhen, le tournoi de fin de saison qui regroupe les huit premières raquettes.

Avant de vaincre la championne de la Coupe Rogers de Toronto 2015, Fernandez n'avait jamais battu une joueuse figurant parmi le top 100 du circuit professionnel de tennis féminin. Son rendement à ce chapitre s'élève désormais à une victoire contre cinq défaites.

Parcours de rêve de Belinda Bencic dans la Ville Reine en 2015 Premier tour : victoire contre la Canadienne Eugenie Bouchard (25e)

Deuxième tour : victoire contre la Danoise Caroline Wozniacki (5e)

Huitièmes de finale : victoire contre l'Allemande Sabine Lisicki (24e)

Quarts de finale : victoire contre la Serbe Ana Ivanovic (6e)

Demi-finales : victoire contre l'Américaine Serena Williams (1re)

Finale : victoire contre la Roumaine Simona Halep (3e)

Heidi el Tabakh encourage Leylah Fernandez, qui a remporté son match contre la cinquième joueuse mondiale, Belinda Bencic. Photo : Associated Press

Vaincue 6-7 (4/7) et 4-6 par Teichman vendredi malgré une belle opposition, Fernandez a renoué avec le sentier de la victoire en amorçant la rencontre avec vigueur. Trois des quatre premiers jeux, dont deux sur le service de Bencic, lui ont appartenu.

La Lavalloise a maintenu la cadence, demeurant tout aussi incisive jusqu'à sa première balle de match, qu'elle a convertie au bris d'égalité de la seconde manche.

« J’étais plus agressive aujourd’hui, commente Fernandez. J’ai pris la balle plus tôt, j’ai laissé aller mes coups et j’ai savouré le moment. Je me suis amusée sur le terrain et j’ai fait de mon mieux pour procurer une victoire à l’équipe. »

Absence prolongée pour Bouchard

Par ailleurs, El Tabakh n'a pas pu compter sur ses deux athlètes les plus expérimentées à Bienne.

La tête d'affiche Bianca Andreescu n'est pas complètement remise d'une blessure à un genou et Eugenie Bouchard, touchée au poignet gauche, a été contrainte vendredi de renoncer à son match de simple. La reine de Flushing Meadows aurait pu être envoyée dans la mêlée si le double décisif avait été nécessaire.

Tout indique que Bouchard sera à l'écart de la compétition pour au moins deux à trois semaines, selon El Tabakh. Les résultats d'un test d'imagerie par résonance magnétique, entre autres, ont indiqué à la Québécoise qu'elle devait se reposer pour guérir ses maux.