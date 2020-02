Antoine Gélinas-Beaulieu au pied du podium à Calgary

Le Canadien est passé à 26 centièmes de seconde d'offrir à l'équipe nationale une première médaille sur l'ovale albertain. Aucun de ses compatriotes en action lors de l'une ou l'autre des quatre finales A n'a pu faire mieux que sa 4e place.

« Le plus excitant là-dedans, c’est que je suis assez confortable et confiant dans ma capacité à performer, ce qui fait en sorte que je peux me permettre de jouer avec ma technique et de m'amuser », affirme Gélinas-Beaulieu.

Il a rallié l'arrivée en 1 min 44 s 2/1000, un temps qui a été battu par l'Américain Joey Mantia (1:43,741), le Chinois Ning Zhongyan (1:43,262) et le Russe Denis Yuskov (1:43,234).

J'avais une stratégie en tête, et j'ai fait exactement ce que j'avais visualisé. Habituellement, huit pas me permettent d'être plus détendu et d'avoir plus d'énergie à la fin. De l'autre côté, avec 10 pas, j'ai un meilleur rythme et de bons premiers tours. C'était le temps d'essayer huit pas, et comme de fait, j'ai eu un excellent dernier tour. Antoine Gélinas-Beaulieu, patineur de vitesse sur longue piste

Gélinas-Beaulieu espère maintenant connaître du succès aux mondiaux, qui se dérouleront du 13 au 16 février en Utah, en ajustant sa stratégie.

« Le plan sera de faire une combinaison des deux. J'ai un plaisir fou à faire ce que je fais et j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir exécuter la semaine prochaine aux Championnats du monde. »

Les Canadiens Tyson Langelaar (1:44,501) et David La Rue (1:44,669) ont de leur côté respectivement terminé 8e et 11e sur cette distance.

Les compatriotes Ivanie Blondin (3:59,184), Isabelle Weidemann (4:02,296) et Valérie Maltais (4:04,601) ont conclu aux 7e, 8e et 11e échelons du 3000 m féminin remporté par la Tchèque Martina Sablikova (3:54,936).

La Néerlandaise Antoinette de Jong (3:56,182) et la Russe Natalia Voronina (3:56,579) ont complété le podium.

Les représentants de l'unifolié n'ont guère fait mieux au 500 m masculin. Gilmore Junio (34,320 s) a mené la formation canadienne en finissant 9e, soit quatre et sept positions devant Laurent Dubreuil (34,587 s) et Alex Boisvert-Lacroix (34,698 s).

« Ça n’a pas bien été techniquement, explique Dubreuil. Je n’ai pas réussi à aller chercher la vitesse au deuxième 50 m qui m’aurait aidé pour le reste du tour. Ça ne pardonnait pas de faire une erreur à ce moment-là. »

« Ç’a été l'un de mes pires 500 m de la saison sur le plan technique, j’ai eu l’impression de courir sur la glace, poursuit-il. C’est décevant parce que je sais que mes jambes sont là pour rivaliser et gagner une médaille. »

La Russie a réalisé un triplé à cette épreuve. Ruslan Murashov (34,043 s) a triomphé, puis a été accompagné sur la tribune par Pavel Kulizhnikov (34,052 s) et Viktor Mushtakov (34,068 s).

Autres résultats canadiens :

Femmes - 1000 m