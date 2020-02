S.J. Green libéré à sa demande par les Argonauts

Les Argonauts de Toronto et S.J. Green ont rompu leurs liens après trois saisons, vendredi, à la demande du receveur de passes de 34 ans.

Green désirait obtenir sa libération afin d'explorer d'autres options, ont déclaré les Argonauts. Le directeur général Michael « Pinball » Clemons a dit que la porte était toujours ouverte dans l'éventualité où le demi inséré change son fusil d'épaule.

« Un roi sera toujours un roi, a indiqué le successeur de Jim Popp dans le communiqué diffusé par l'organisation. S.J. Green a démontré son leadership avec les Argonauts de Toronto dès son arrivée. Un homme reconnu pour ses mains sûres nous a aidés à décrocher un titre. »

Son séjour dans la Ville Reine a été couronné de succès. Il a remporté sa troisième Coupe Grey d'entrée de jeu en 2017, en plus d'être élu dans l'équipe d'étoiles de la LCF, faisant taire ses détracteurs qui croyaient qu'il ne se remettrait jamais d'une sévère blessure au genou droit subie l'année précédente.

Le futur membre du Temple de la renommée du football canadien a continué sur sa lancée avec des nominations dans l'équipe d'étoiles de l'Est en 2018 et en 2019. Il a franchi 3596 verges sur 271 réceptions et a marqué 18 touchés en 54 matchs de saison à Toronto.

Né au Texas, l'Américain qui atteindra la mi-trentaine en juin a défendu les couleurs des Alouettes de Montréal de 2007 à 2016. Il a remporté les honneurs de la Coupe Grey à deux reprises durant cette période (2009, 2010).

Green a aussi été un joueur de la NFL pendant quatre mois, de janvier à mai 2010 avec les Jets de New York.