Denny Morrison prend sa retraite

Le Britanno-Colombien de 34 ans a remporté 90 médailles internationales. Il en a décroché quatre aux Jeux olympiques, dont l’or en poursuite à Vancouver en 2010. Il s'agissait d'un baume pour celui qui visait aussi deux titres individuels.

À Sotchi, quatre ans plus tard, Morrison a pu se reprendre. Il a surpris avec la médaille d’argent au 1000 m, heureux dénouement d'un scénario improbable.

« L’histoire culmine en 2014, mais si je n’avais pas échoué à Vancouver, je n’aurais peut-être pas autant travaillé en équipe et ma relation avec Gilmore (Junio) ne se serait peut-être pas construite comme ç’a été le cas pendant ces quatre années à nous entraîner ensemble. »

Morrison s’était cassé une jambe en ski de fond à un peu plus d’un an des Jeux de Sotchi. Et pendant les sélections olympiques, il est tombé au 1000 m et c’est Junio qui s’est qualifié.

Une fois à Sotchi, les dirigeants de Patinage de vitesse Canada ont demandé à Junio de céder sa place à Morrison et il a accepté. Avoir gagné la médaille d’argent, Morrisson a rendu hommage à son généreux coéquipier.

Mon histoire est intégralement liée à Gilmore. C’est l’histoire de sa générosité et d’un geste d’équipe dont j’ai été le bénéficiaire. J’espère qu’on se souviendra de moi pour ma combativité. Denny Morrison

« Nous avons souvent revécu cet événement Denny et moi en le racontant, a relaté Junio. Chaque fois que quelqu’un en parle, c’est toujours agréable de voir l’impact que ç’a eu au pays. »

À ces mêmes Jeux, Morrison avait aussi raflé le bronze au 1500 m, lui qui avait amorcé son parcours olympique avec une médaille d’argent en poursuite à Turin en 2006.

Victime d’un accident de moto à Calgary en 2015, Denny Morrison a souffert d’un accident vasculaire cérébrale l’année suivante dans une sortie de vélo en Utah. Mais il a tout de même réussi à poursuivre sa carrière et à se qualifier pour les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

« C’est un athlète spécial, a confié Ted-Jan Bloemen, champion olympique du 10 000 m à Pyeongchang. Il a toujours été une grande inspiration pour moi. Il était capable de se mettre en marche sans retenue. Même quand ça ne lui tentait pas, il continuait de s’entraîner et de travailler. »

Il y a un adage qui dit : ‘’Nous sommes ce que nous faisons à répétition’’. L’excellence est donc une habitude. Si j’étais fatigué, je disais : ‘’Je suis venu m’entraîner et c’est ce que je vais faire’’. Denny Morrison

Denny Morrison revendique aussi deux titres de champion du monde du 1500 m, en 2008 et en 2012.

Il consacrera maintenant sa deuxième carrière à la médecine sportive.

Patinage de vitesse Canada lui rendra hommage samedi pendant la Coupe du monde de Calgary.