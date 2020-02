Quatre continents : Piper Gilles et Paul Poirier en argent en danse

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont décroché l’argent en danse aux Championnats des quatre continents, vendredi, à Séoul, en Corée du Sud.

Avec 210,18 points, ils ont terminé à trois longueurs des médaillés d’or, les Américains Madison Chock et Evan Bates (213,18), champions en titre.

Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (208,72) ont fini 3es.

Piper Gilles et Paul Poirier étaient 3es après la danse courte. Au son de Both Sides Now de Joni Mitchell, ils sont remontés d’un échelon en danse libre pour décrocher la troisième médaille de leur carrière dans cette compétition.

« Nous sommes tous deux vraiment fiers de nous, a dit Poirier. […] C’est une bonne préparation pour les Championnats du monde (du 16-22 mars à Montréal). »

Les champions du monde juniors Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de Saint-Hubert, ont fini 5es (192,11). Carolane Soucisse, de Châteauguay, et Shane Firus, de North Vancouver, eux, sont 7es (174,41).

« À chaque compétition, nous nous améliorons, a dit Lagha. Nous apprenons à traiter avec tous les aspects de concourir au niveau senior. »

Du côté des hommes, l'Albertain Keegan Messing est 4e après le programme court qu'a dominé le Japonais Yuzuru Hanyu (111,82).

Avec sa note de 94,03, Messing peut encore viser une médaille : le Chinois Jin Boyang est 2e avec 95,83 points, et l'Américain Jason Brown est 3e avec 94,71 points.

Les autres Canadiens en lice, Nan Nguyen (85,24) et Roman Sadovsky (65,87), sont respectivement 9e et 17e.