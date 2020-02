Un mélange de jeunesse et d’expérience sort le Canadien d’embarras

On a surpris quelques loustics à bâiller aux corneilles sur la galerie de presse et des expressions du genre « ce match me fait saigner des yeux » ou « j’ai l’impression de me faire arracher une dent » ont surgi d’un peu partout pendant les 40 premières minutes.

Dans un style des plus hermétiques, les costauds Ducks ont réussi à entraîner le CH dans une bagarre physique par moments. Un style peu apprécié de la maison.

Anaheim a dicté le rythme pendant une bonne partie de la rencontre. L’équipe de Dallas Eakins a joué sans peur, tandis que le Canadien, visiblement, craignait d’échapper ce match à sa portée. En l’absence du capitaine, le doute s’est installé.

Marco Scandella et Christian Folin ont donné l’enclave pour permettre à Derek Grant de créer l’égalité. Jeff Petry a échappé une rondelle à sa ligne bleue obligeant Carey Price à se surpasser en toute fin de rencontre pour préserver les chances de son équipe. Les exemples du genre sont multiples.

Sauf que Shea Weber ne reviendra pas au jeu avant le 12 février à Boston, dans le meilleur des cas. La fameuse « poussée » que le Tricolore promet depuis la fin du congé est sérieusement compromise par la blessure au bas du corps de son grand meneur d’hommes qui s’ajoute, évidemment, aux absences prolongées de Jonathan Drouin, de Paul Byron et au virus qui galope dans le vestiaire bleu-blanc-rouge.

« J’aime l’approche, l’attitude des joueurs dans toutes les circonstances qu’on traverse », a fait valoir Claude Julien.

C’était donc un rare match que le CH abordait dans la peau du favori, un rôle qu’il joue faux cette saison (trois défaites contre les Red Wings, deux contre les Devils, notamment). Et la tension était palpable, particulièrement en fin de match. N’eut été du brio de Price, de ses 35 arrêts et de sa manœuvre à la Gump Worsley, c’est avec son petit bonheur, et non avec deux points, que le Canadien serait rentré à la maison.

Jakob Silfverberg (no 33) et Carey Price (no 31) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Quelques éclaircies

Un contexte étouffant et un peu de pression ont tué le spectacle pendant de longs segments. Alors Nick Suzuki s’est chargé de l’animer.

La recrue a d’abord marqué en avantage numérique. Puis il a touché le poteau après une belle manœuvre en sortant du coin de la patinoire. Il a ensuite traversé la patinoire pratiquement d’un bout à l’autre, déculottant un ou deux canards, avant de s’offrir une chance de marquer du revers à quelques pieds de John Gibson.

De toute beauté. Chacune de ses présences a été ponctuée d’un jeu significatif. Le genre de prestations que bien des recrues, rendu au 56e match de la saison, peinent à offrir.

« Même si c’est sa première année dans la Ligue nationale, il a quand même beaucoup de vécu. Il a eu de l’expérience au Championnat junior l’année passée et jusqu’à la Coupe Memorial. Des gros matchs, il en a joués beaucoup. Des matchs de pression. On dirait que c’est sa personnalité et l’expérience qu’il a connue l’aide à passer à travers cette année », a estimé son entraîneur.

« Ça ne veut pas dire qu’il connaît toujours des gros matchs. J’ai trouvé qu’au New Jersey, il a été très ordinaire, mais ce soir, il a été très bon. C’est ce que tu veux d’un jeune joueur, qu’il soit capable de rebondir et de te donner des bons matchs à ce stade-ci de l’année. Je suis très content avec son évolution et la direction où il va. Ce sont tous des signes encourageants. On l’a vu commencer en prolongation aussi. Pourquoi? Parce qu’il connaissait un gros match et tu lui fais confiance dans ces moments-là », a-t-il ajouté.

Un bel éloge pour Suzuki qui a connu un fort match à tous points de vue, exception faite du cercle des mises au jeu où il a remporté une seule de ses 11 confrontations (9 %).

Nick Suzuki (no 14) et John Gibson (no 36) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le numéro 14 s’est contenté de dire qu’il « se sent bien en général » et que sa confiance « est assez élevée présentement ».

Elle débordait jeudi soir et irradiait potentiellement sur certains de ses coéquipiers.

Les vétérans ont finalement prêté main forte au jeune homme pour décrocher cette victoire d’autant plus précieuse que les Panthers et les Flyers ont perdu.

Price au premier chef. Jeff Petry au second.

Le défenseur d’Ann Arbor au Michigan a, encore une fois, été à la hauteur en l’absence de Weber. Petry a obtenu 27 min 25 s de temps de jeu, a fourni le but vainqueur en prolongation et une passe en avantage numérique.

Il vient de dépasser Weber au premier rang des pointeurs chez les arrières avec 35 points et se dirige, s’il maintient le rythme, vers une première campagne de 50 points. Après en avoir amassé 46 et 42 à ses deux dernières campagnes, l’Américain de 32 ans est véritablement devenu le joueur complet qu’espérait Marc Bergevin quand il lui a consenti un contrat de 33 millions de dollars pour 6 ans.

La combinaison jeunesse et expérience a su tirer le Canadien d’embarras jeudi soir.

Cette réconciliation des générations, n’est-ce pas là le plan de l’état-major? Il faut bien que ça fonctionne de temps à autres.

En rafale

Jake Evans a bien failli marquer son premier but dans la LNH à sa toute première présence. Il a profité d’une jolie redirection de Max Domi pour s’échapper face à John Gibson. Le gardien des Ducks a eu le dessus à deux reprises. Par la suite, le Torontois de 23 ans a tenu son bout en compagnie de Domi et d’Ilya Kovalchuk.

« Avoir obtenu cette chance m’a permis de rentrer dans le match et de me calmer un peu », a indiqué Evans.

Utilisé à l’aile droite pour la deuxième fois cette année, la première étant la veille à Laval, Evans a été louangé par Julien.

« Il a bien joué. J’ai aimé son match. On voulait tous qu’il marque à sa première présence dans la LNH. Ç’aurait été bien pour lui. Il a joué avec vitesse. Pour un gars qui joue surtout au centre, il a fait un bon travail le long des rampes. J’ai aimé beaucoup de choses de lui. Quand tu as des blessés et que tu rappelles un gars, il ne va pas nécessairement directement sur le quatrième trio. On sait qu’il a des habiletés. S’il avait eu de la difficulté on se serait ajusté, mais il n’en avait pas alors j’ai pu le garder là », a conclu l’entraîneur.