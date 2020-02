Mikaël Kingsbury 2e, Justine Dufour-Lapointe 3e à Deer Valley

Kingsbury a affiché de meilleurs résultats que Horishima en qualifications et au deuxième tour, mais le Japonais a devancé le Canadien en super finale par un pointage de 89,17 à 87,37. Le Suédois Felix Elofsson (81,18) a rejoint le tandem sur la tribune.

Horishima a privé Kingsbury de 3 triomphes à ses 10 dernières courses, les seules fois où il n'a pas signé de victoire depuis fin janvier 2019.

Outre le roi des bosses, qui a été détrôné à Deer Valley après quatre conquêtes consécutives, le Québécois Kerrian Chunlaud a également intégré les 10 premiers en concluant l'épreuve au 9e échelon.

Justine Dufour-Lapointe Photo : La Presse canadienne / Jeff Swinger

Dans le cas de la cadette des sœurs Dufour-Lapointe, il s'agit d'un deuxième podium de suite, après la 3e place récoltée à Calgary samedi dernier. Elle a enregistré un score de 78,44 points en super finale, non loin derrière l'Australienne Jakara Anthony (78,49) et Perrine Laffont (79,33).

Chloé Dufour-Lapointe était inscrite à la compétition, mais ne s'est finalement pas élancée. Son dernier podium sur le circuit international remonte à janvier 2017 lorsqu'elle s'était hissée sur la troisième marche à Calgary.

Âgée de 21 ans et championne olympique aux Jeux de Pyeongchang, Laffont a remporté la palme à chacune des six manches de la saison et se retrouve bien sûr confortablement au sommet du classement général de la discipline.

La Québécoise Valérie Gilbert a fini 16e, tandis que la Saskatchewanaise Maia Schwinghammer a été stoppée en qualifications, un retard de 0,80 point lui coûtant une participation au deuxième tour. Sa descente lui a valu la 17e place.

L'athlète de 18 ans a signé la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde il y a moins d'une semaine en terminant 13e sur les pentes albertaines.

