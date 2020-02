Jeff Petry et Carey Price règlent le cas des Ducks

Avant de célébrer un quatrième triomphe en cinq matchs sur huit jours, le Canadien a laissé les Ducks recoller au pointage à deux occasions lors des 31 dernières minutes de jeu. Il a joué avec le feu, sans toutefois se brûler.

Un irrésistible arrêt de Carey Price en fin de troisième période a forcé la tenue de la prolongation, qui a souri au Tricolore. Le gardien du CH s'est fait canarder de 37 tirs.

Nick Suzuki et Brendan Gallagher ont permis aux Montréalais de détenir une longueur d'avance aux premier et second entractes, mais Jakob Silfverberg et Derek Grant ont ramené les deux équipes à égalité après chacune des pauses.

Jakob Silfverberg (no 33) et Carey Price (no 31) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Ilya Kovalchuk a alimenté Gallagher d'une sublime passe du revers que son fougueux coéquipier a redirigé derrière John Gibson, auteur de 24 arrêts, peu de temps après la mi-parcours au deuxième engagement.

Le Canadien s'était inscrit à la marque tard au premier vingt lorsque Suzuki a déjoué Gibson d'un tir des poignets. Actuellement au cœur de rumeurs d'échanges, Petry et Tomas Tatar ont obtenu une mention d'assistance sur la 11e réussite de Suzuki.

Seulement cinq recrues ont jusqu'ici accumulé plus de buts que l'espoir de 20 ans du Tricolore, soit Dominik Kubalik (21), Victor Olofsson (16), Denis Gurianov (14) , Martin Necas (13) et Cale Makar (12).

Aux prises avec un virus et une blessure à son capitaine, l'entraîneur-chef Claude Julien a présenté une formation remaniée aux Ducks.

Touché au bas du corps, Shea Weber manquera à l'appel pour au moins une semaine. Son nom a été ajouté à la liste des blessés du Tricolore durant la journée. S'ajoutent à cette absence celles de Ryan Poehling et de Jordan Weal, tous deux mis hors de combat en raison d'une infection virale.

Jake Evans (no 71) et John Gibson (no 36) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Jake Evans a été l'un des deux joueurs rappelés en renfort du Rocket de Laval, le club-école du Canadien dans la Ligue américaine. Il s'agit d'ailleurs d'un baptême dans la Ligue nationale pour le Torontois de 23 ans, qui a été sélectionné au 207e rang (7e tour) lors du repêchage 2014.

Evans est passé bien près de toucher la cible à sa première présence sur la patinoire. Le partenaire de trio de Max Domi et d'Ilya Kovalchuk en début d'affrontement s'y est pris à deux occasions pour tester Gibson, d'abord sur une feinte du revers en fin d'échappée, puis sur son retour de lancer.

Le joueur issu du hockey américain a conclu le match avec deux tirs au but et 11 min 19 s de temps de jeu. Dale Weise (9:34) a été le seul attaquant moins utilisé qu'Evans par le pilote du CH.

Le Canadien reprendra le collier samedi contre les Maple Leafs de Toronto. Les grands rivaux de l'Ontario seront alors les visiteurs au Centre Bell pour la deuxième fois de la saison. Chaque équipe a jusqu'ici décroché un gain dans son domicile.

Les représentants de la Ville Reine seront en action la veille face aux Ducks, qui concluront un voyage de quatre rencontres.