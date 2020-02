Le maraudeur vedette Eric Weddle accroche ses crampons

Le membre des Rams de Los Angeles lors de la dernière campagne avait précédemment défendu les couleurs des Ravens de Baltimore (2016 à 2018) et des Chargers de San Diego (2007 à 2015). Il compte 201 matchs à son actif, dont 186 départs.

Weddle s'est élevé au rang de vedette en 2011 lorsqu'il a bouclé la saison comme meneur du circuit Goodell au chapitre des interceptions. Sept des 29 larcins réalisés durant sa carrière ont eu lieu lors de cette année.

Le 37e choix (2e tour) au repêchage 2007 a participé à six Pro Bowl entre 2011 et 2018, une période au cours de laquelle il a été nommé à deux et trois occasions respectivement dans la première et seconde équipe d'étoiles de la NFL.

Reconnu pour son jeu rude, Weddle a enregistré 1179 plaqués au cumulatif et a excédé la centaine au cours d'une campagne à quatre reprises. Neuf d'entre eux se sont transformés en sacs du quart.

Il a également contribué sur le plan offensif avec une récolte de cinq touchés, soit quatre à la suite d'une interception et un après avoir récupéré un ballon échappé.

Le maraudeur s'était joint aux Rams au début du mois de mars 2019, trois jours après avoir été libéré par les Ravens, sur les termes d'un contrat de deux saisons qui devait se terminer à la fin de la prochaine campagne.