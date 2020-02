Quatre continents : Moore-Towers et Marinaro 1ers après leur programme court

Ils sont 1ers après le programme court devant deux couples chinois, dont les champions du monde en titre.

Moore-Towers et Marinaro ont obtenu leur meilleur pointage personnel en récoltant 76,36 points, grâce à une triple vrille, une triple boucle lancée et une triple boucle côte à côte réussies.

« Il y a quelques éléments que l’on aurait pu mieux réussir, a déclaré la jeune femme de St. Catharines, en Ontario. Mais nous avons atteint notre but d’offrir une meilleure performance que lors des nationaux [tenus le mois dernier]. »

Cheng Peng et Yang Jin sont 2es avec 75,96 points, suivi des champions du monde, Wenjing Sui et Cong Han (73,17).

Nous ne visons jamais la deuxième place. Notre but est toujours d’offrir notre meilleure performance. Et si ça nous mène au sommet, tant mieux. Kirsten Moore-Tower

Les Ontariens Evelyn Walsh et Trennt Michaud (62,97) sont au 6e rang, tandis que Charlie Bilodeau, de Trois-Pistoles, et sa partenaire Lubov Ilyushechkina (57,87) sont 8es.

« Nous avons dû travailler fort pour certains éléments, mais nous sommes heureux de la tournure des événements, a souligné Michaud. Nous travaillons bien ensemble et nous utilisons chacun l’énergie de l’autre. »

Gilles et Poirier 3es en danse

En danse, Piper Gilles et Paul Poirier, de Toronto, se battent pour une place sur le podium. Ils sont 3es après la danse rythmique avec un pointage de 83,92, soit leur meilleur cette saison. Deux couples américains les devancent, Madison Hubbell et Zachary Donohue (85,95) et Madison Chock et Evan Bates (85,76).

Piper Gilles et Paul Poirier Photo : ISU

Gilles et Poirier patinent sur une pièce tirée de la comédie musicale Mack and Mabel.

« Nous sommes très heureux puisque ce programme s’est amélioré tout au long de la saison. Lors du programme libre, nous devrons patiner au meilleur de notre forme. Nous avons eu beaucoup de succès avec notre programme libre cette année », a soutenu Poirier.

Les champions du monde juniors en titre, Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de Saint-Hubert, sont 5es (76,43). Carolane Soucisse et Shane Firus (73,32) sont 6es.

« Présentement, nous nous concentrons sur notre performance et le reste suivra, a dit Lagha. Nous étions très concentrés aujourd’hui et c’était bien. »

Dans le concours féminin, c’est la Japonaise Rika Kihira qui est 1re après le programme court avec 81,18 points. Les Canadiennes Alicia Pineault (57,09), Emily Bausback (49,10) et Alison Schumacher (42,55) sont respectivement 10e, 14e et 18e.

Alicia Pineault Photo : Patinage Canada

« J’étais près de mon meilleur pointage de la saison, a dit Pineault. Je suis très déçue de ne pas avoir pu exécuter ma combinaison triple-triple qui était pourtant très constante cette saison. »

La compétition se poursuit vendredi avec la présentation de la danse libre.