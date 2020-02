Entente de principe pour une nouvelle convention collective dans la MLS

La MLS et son association des joueurs ont annoncé jeudi avoir conclu une entente de principe pour une nouvelle convention collective valide pour les cinq prochaines saisons.

Cette nouvelle convention, si elle reçoit l’approbation des joueurs et des propriétaires, comprendra notamment une augmentation des budgets salariaux des équipes, des changements importants aux paramètres d’autonomie des joueurs et l’obligation d’utiliser un certain nombre de vols nolisés chaque année.

« Cette entente est le point culminant de nos efforts pour inciter les joueurs de chaque équipe à cibler leurs objectifs et à exiger de vrais progrès », a indiqué Jeff Larentowicz, membre du comité directeur de l’Association des joueurs.

« Notre entente tient compte des priorités stratégiques de la ligue et de ses joueurs tout en consolidant la structure de rémunération de base qui est au cœur de la croissance et de la stabilité de la MLS », a ajouté le commissaire Don Garber.

Les équipes, qui pouvaient dépenser jusqu’à 8,49 millions de dollars américains pour construire leur effectif, profiteront d’augmentations annuelles de leur budget jusqu’à un montant de 11,64 millions en 2024. Le salaire minimum des joueurs s'accentuera en conséquence.

« Nous sommes allés chercher beaucoup de choses que nous voulions aller chercher, a souligné le gardien de l'Impact Evan Bush, représentant de l'équipe à l'Association des joueurs. Si on regarde l’entente d’un point de vue statistique, nous en sommes très contents. Souhaitons que l’ensemble des joueurs le soit aussi, mais mes interactions avec les gars me disent que c’est positif. »

Le système d’autonomie des joueurs acquis lors de la dernière négociation, en 2015, était très restrictif : seuls les joueurs âgés d’au moins 28 ans avec un minimum de 8 saisons d’expérience en MLS pouvaient s’en prévaloir. Ces limites, dans la nouvelle entente, chutent à 24 ans et 5 saisons. De plus, les équipes pourront embaucher autant de joueurs autonomes qu’elles le désirent, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Les joueurs ont réalisé d’importants gains en ce qui a trait au déplacement. Les équipes, qui n’étaient pas obligées de piger dans leur banque de quatre vols nolisés par saison prévue dans l’ancienne convention, seront tenues dès 2020 d’en utiliser huit. Ce nombre augmentera chaque année jusqu’à 16 vols nolisés en 2024.

Les clubs auront aussi l’obligation de faire voyager leur équipe par vol nolisé pour les matchs éliminatoires de la MLS et pour les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF à l’étranger.

« Nous allons pouvoir éliminer les mauvais vols : ceux avec correspondance, ceux en plein milieu de la semaine, a précisé Bush. C’est positif. Je crois que ça améliorera le produit sur le terrain. »

Un système de partage des revenus des droits médiatiques sera également mis en place à l’expiration des ententes télévisuelles actuelles, après la saison 2022.