Le Canadien au moins une semaine sans Shea Weber

Le Canadien a placé jeudi le nom de Shea Weber sur sa liste des blessés, quelques heures avant son match contre les Ducks d’Anaheim au Centre Bell. Le défenseur est touché au bas du corps et ratera au moins une semaine.

Weber était absent de l’entraînement matinal et avait aussi raté celui de la veille pour subir des traitements. Il mène les défenseurs du CH cette saison avec 13 buts et 34 points.

Le capitaine a bloqué un tir de Wayne Simmonds à bout portant mardi soir contre les Devils, mais Claude Julien a assuré que la blessure n'avait rien à voir avec un tir bloqué.

« Il y a de l’enflure. Quand l’enflure va descendre un peu, on va peut-être avoir plus de détails sur la sévérité de sa blessure. Pour l’instant, on sait que c’est au moins une semaine », a expliqué l'entraîneur-chef pendant un bref entraînement matinal auquel 10 joueurs se sont astreints.

Dans le meilleur des cas, si le Canadien place Weber sur la liste des blessés de façon rétroactive, le numéro 6 pourrait revenir au jeu à Pittsburgh le 12 février.

Un autre défenseur, Victor Mete, ralenti par un virus, a patiné jeudi après avoir raté l'entraînement de la veille, mais il demeure un cas incertain pour l'affrontement contre les Ducks.

Ennuyé par le même virus, Jordan Weal est toujours sur le carreau, tandis que Tomas Tatar et Ryan Poehling représentaient des points d'interrogation pour le duel face aux Californiens. Poehling ne sera pas de la formation, mais Tatar devrait l'être.

« Ça se propage, ça se passe de l’un à l’autre. Il y a des nouveaux gars (qui en sont infectés). Tatar, c’est nouveau. On avait eu Lehkonen et Domi. Encore là, Poehling sur le banc l’autre soir a dû quitter à quelques reprises. Tous les vestiaires ont été désinfectés. On prend toutes les précautions », a expliqué le pilote du Tricolore.

Ouellet et Evans en renfort

Pour se donner du renfort à la ligne bleue, le Tricolore a rappelé du Rocket de Laval Xavier Ouellet. Le Québécois de 26 ans a récolté 9 buts et 15 passes en 39 matchs avec le club-école, un sommet parmi les défenseurs de l’équipe.

Le Tricolore fait appel à ses services pour la première fois cette saison. Il a disputé 18 matchs avec le grand club en 2018-2019, au cours desquels il a amassé trois aides.

« C’est vraiment une bonne personne. C’est un bon leader, un vrai professionnel. Il va bien, on est content de lui donner cette occasion-là de revenir à Montréal et de possiblement le voir jouer », a fait valoir Julien.

« Mon but a toujours été de retourner dans la Ligue nationale, ça n’a jamais changé. Ça n’enlève pas le rôle que j’ai à Laval, ça n’enlève pas mes responsabilités », a laissé tomber Ouellet.

Le capitaine du Rocket compte 160 matchs d’expérience dans la LNH avec le Canadien et les Red Wings de Détroit. Il a récolté 26 points, dont 5 buts.

Xavier Ouellet Photo : Getty Images / Jana Chytilova/Freestyle Photo

L’attaquant Jake Evans a aussi été rappelé et il sera de la formation du CH dans ce qui sera son premier match dans le circuit Bettman. Choix de septième tour en 2014, il mène le Rocket avec 34 points cette saison.