Les Raptors enregistrent une 12e victoire et un record d'équipe

Les champions en titre de la NBA ont fait honneur à leur réputation en comblant un profond retard avant de l'emporter 119-118 dans la Ville Reine contre les Pacers de l'Indiana.

Un panier de trois points de Serge Ibaka avec quelque 30 secondes à écouler au quatrième quart a fait la différence. Son tir a d'ailleurs couronné une poussée tardive de 11 points des vainqueurs.

Auparavant, les protégés de l'entraîneur-chef Nick Nurse avaient survécu à un deuxième quart atroce, où les Pacers les ont dominés 43-18 pour prendre les commandes 63-48 à la mi-temps.

Kyle Lowry a enregistré un sommet cette saison de 32 points, respectivement 2 et 7 de plus que ses coéquipiers Ibaka et Pascal Siakam, en plus d'ajouter 8 rebonds et 10 mentions d'assistance.

Le dernier revers des Raptors remonte au 12 janvier, il y a plus de trois semaines, contre les Spurs de San Antonio.

Par deux fois l'organisation torontoise avait enregistré 11 triomphes consécutifs en 2016, puis en 2018.

Le rendement des Raptors après 51 matchs du calendrier, soit 37 victoires contre 14 défaites, est également le plus reluisant dans l'histoire de la formation ontarienne, qui a lancé ses activités lors de la saison 1995-1996.

Les deux équipes se retrouveront en Indiana vendredi pour un second duel en trois soirs. Les Raptors seront de retour à Toronto le lendemain afin d'accueillir les Nets de Brooklyn.